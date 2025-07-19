أخبار|الكونغو ( زائير )

رويترز: الكونغو ستوقع بالدوحة اتفاق لإنهاء القتال مع المتمردين

BUKAVU, DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO - FEBRUARY 22: M23 rebels guard a unit of surrendering Congolese military troops who will be recruited into the rebel group on February 22, 2025 in Bukavu, Democratic Republic of Congo. The Rwandan-backed rebel group M23 swept into Bukavu over the weekend, taking control of the city with a population of approximately one million people in Democratic Republic of the Congo's (DRC) South Kivu Province. Hundreds of thousands of people in the eastern part of the DRC have been displaced as the rebel group has made swift advances against Congolese pro-government forces in recent weeks. (Photo by Hugh Kinsella Cunningham/Getty Images)
قوات للمتمردين في مدينة بوكافو شرق الكونغو (غيتي)
19/7/2025-|آخر تحديث: 02:04 (توقيت مكة)

قالت أربعة مصادر، مساء الجمعة، إن "الكونغو الديمقراطية وافقت على توقيع إعلان مبادئ مع حركة 23 مارس المتمردة (إم23) لإنهاء القتال في شرق البلاد".

ويعد ذلك مؤشرا على إحراز تقدم بعد توسط قطر على مدى أشهر في إجراء محادثات بين الطرفين لكن لا تزال هناك حاجة للتفاوض على التفاصيل.

ومن المتوقع توقيع الإعلان اليوم السبت في الدوحة وسط ضغوط أميركية مكثفة لإبرام اتفاقات من شأنها إحلال السلام في شرق الكونغو وفتح الطريق أمام جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الغربية إلى المنطقة الغنية بالمعادن.

وتوسطت قطر في مارس/آذار لعقد اجتماع مفاجئ بين الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي، دعيا خلاله إلى وقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط".

وفي أبريل/نيسان، تعهد الجانبان بالعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق نار. لكن مصادر في كلا الوفدين عبرت عن إحباطها من وتيرة المفاوضات وعدم إحراز تقدم في إجراءات بناء الثقة.

وقال مصدر من الكونغو، أمس الجمعة، إن "الضغط الأميركي قوي جدا"، مشيرا إلى وجود مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون الأفريقية في الدوحة.

المصدر: رويترز

إعلان