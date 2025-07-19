رويترز: الكونغو ستوقع بالدوحة اتفاق لإنهاء القتال مع المتمردين

قالت أربعة مصادر، مساء الجمعة، إن "الكونغو الديمقراطية وافقت على توقيع إعلان مبادئ مع حركة 23 مارس المتمردة (إم23) لإنهاء القتال في شرق البلاد".

ويعد ذلك مؤشرا على إحراز تقدم بعد توسط قطر على مدى أشهر في إجراء محادثات بين الطرفين لكن لا تزال هناك حاجة للتفاوض على التفاصيل.

ومن المتوقع توقيع الإعلان اليوم السبت في الدوحة وسط ضغوط أميركية مكثفة لإبرام اتفاقات من شأنها إحلال السلام في شرق الكونغو وفتح الطريق أمام جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الغربية إلى المنطقة الغنية بالمعادن.

وتوسطت قطر في مارس/آذار لعقد اجتماع مفاجئ بين الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي ونظيره الرواندي بول كاغامي، دعيا خلاله إلى وقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط".

وفي أبريل/نيسان، تعهد الجانبان بالعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق نار. لكن مصادر في كلا الوفدين عبرت عن إحباطها من وتيرة المفاوضات وعدم إحراز تقدم في إجراءات بناء الثقة.

وقال مصدر من الكونغو، أمس الجمعة، إن "الضغط الأميركي قوي جدا"، مشيرا إلى وجود مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون الأفريقية في الدوحة.