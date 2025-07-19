تركيا تطلق مركبة برمائية هجومية مطورة بمعرض آيدف 2025

تعتزم شركة "إف إن إس إس" التركية للصناعات الدفاعية عرض نسخة مطوّرة من المركبة البرمائية الهجومية "زاها" خلال معرض الصناعات الدفاعية الدولي "آيدف 2025" المنظم في إسطنبول بين 22 و27 يوليو/تموز الجاري.

وقد طورت الشركة المدرعة البرمائية "زاها" خصيصا لقوات مشاة البحرية التركية، لتعزيز قدرات الإنزال البرمائي في البيئات الساحلية المعقدة، مثل الجزر والمناطق الوعرة.

وقد أصبحت المنتجات العسكرية التركية محط أنظار العديد من جيوش العالم، وارتقت تركيا إلى المركز الـ11 عالميا بين الدول المصدرة للصناعات الدفاعية.

وحققت صادرات الصناعات الدفاعية والطيران التركية عام 2024 رقما قياسيا جديدا، حيث بلغت قيمتها 7 مليارات و154 مليون دولار.

وقد ساهمت المنظومات -التي تم تسليمها للقوات الأمنية التركية وحدها- بإضافة 40 مليار دولار على الأقل إلى الاقتصاد التركي.

🪖ZAHA artık daha güçlü Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde başarıyla görev yapan ZAHA Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ÇAKA UKK (Uzaktan Komutalı Kule) Ailesinin yeni üyelerinden ÇAKA 30/AT-O konfigürasyonuyla ilk kez IDEF 2025 fuarında sergilenecek. Amfibi zırhlı muharebe araçları,… pic.twitter.com/q5T5SYzltF — Defence and Technology (@SavunmaTekno) July 19, 2025

أول برمائية تركية

وتتميز هذه المدرعة بقدرتها على نقل الجنود من السفن إلى اليابسة بسرعة وأمان، وتُعد أول مركبة هجومية برمائية تُنتج محليا في تركيا، ودخلت الخدمة رسميا عام 2023.

وتم تسليح "زاها" في نسختها الماضية ببرج سميَّ "تشاكا" يحتوي على رشاش عيار 12.7 ملم وقاذفة قنابل آلية عيار 40 ملم.

وهذا البرج عبارة عن منصة تعتلي المركبة العسكرية، وهو خفيف الوزن ومصمم للعمل في البيئات البحرية القاسية، مع مقاومة عالية للتآكل والمياه المالحة، وواجهة تشغيل محمية بالكامل.

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وفي النسخة الجديدة من هذا البرج الذي يحمل اسم "ÇAKA 30/AT-O" ستُعرض المركبة بحلتها الجديدة لأول مرة خلال معرض "آيدف 2025" مزودة بمدفع آلي من طراز "CANiK VENOM LR" عيار 30 ملم وصاروخين موجهين مضادين للدروع من طراز "OMTAS" من صناعة شركة روكيتسان للصناعات العسكرية التركية.

ويمنح هذا التحديث المدرعة القدرة على الاشتباك مع دبابات القتال الرئيسية، والتحصينات، والعربات المدرعة وحتى الطائرات المسيرة.

وإضافة إلى ذلك، ستُعرض نسخة أخرى من البرج تحت اسم "ÇAKA AT-K" مزوّدة برشاش ثقيل عيار 12.7 ملم وصاروخين قصيري المدى مضادين للدبابات، وهو ما يعزز تنوّع المهام التي يمكن أن تؤديها المركبة.