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ترامب مجددا: دمرنا المواقع النووية الإيرانية بالكامل

TEHRAN, IRAN - JUNE 23: Iranian people walk past the symbolic debris of destroyed buildings, which is an anti-war installation at a square in downtown Tehran, Iran, on June 23, 2025. In the early hours of June 22, the United States dropped a series of bombs on several alleged nuclear facilities in Iran, joining Israel's ongoing war with the country. Iran responded with a barrage of missiles at Israel and promised retaliation against US interests in the region. (Photo by Majid Saeedi/Getty Images)
الولايات المتحدة قصفت عدة منشآت نووية في إيران الشهر الماضي (غيتي)
19/7/2025-|آخر تحديث: 22:35 (توقيت مكة)

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب -اليوم السبت- تأكيد أن المنشآت النووية الإيرانية التي استهدفها القصف الأميركي "دمّرت بالكامل"، بعدما أفاد تقرير أوردته "إن بي سي" بأن بعض هذه المواقع صمد إلى حدّ بعيد.

وأكد ترامب في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أن "المواقع النووية الثلاثة في إيران دمّرت بالكامل وسحقت" مشيرا إلي أن الأمر "سيستغرق سنوات قبل وضعها في الخدمة مجدّدا".

وأضاف الرئيس الأميركي أنه "وإذا ما أرادت إيران إعادة هذه المواقع للخدمة، فمن الأجدى بها أن تبدأ من جديد، في ثلاثة مواقع مختلفة".

وفي 22 يونيو/حزيران، قصفت الولايات المتحدة موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز. ولم يُعرف بعد الحجم الفعلي للأضرار التي ألحقها القصف بهذه المواقع.

وجاءت الضربات الأميركية خلال هجوم إسرائيلي واسع على إيران بدأ في 13 يونيو/حزيران، أدى إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوما.
وخلال حرب الأيام الاثني عشر، شنّت إسرائيل مئات الضربات على مواقع نووية وعسكرية إيرانية وقتلت علماء على صلة بالبرنامج النووي الإيراني. وردّت إيران بإطلاق صواريخ ومسيّرات على الدولة العبرية.
وأكّدت واشنطن أن غاراتها التي شكّلت نجاحا تاما -على قول الرئيس ترامب- وجّهت ضربة قاصمة للجهود التي تبذلها إيران منذ سنوات لتطوير أسلحة نووية.

تقييم عسكري مختلف

لكنّ عدة وسائل إعلام أميركية أوردت تقارير استخباراتية تقدّم صورة أكثر ضبابية.
وكان آخرها ما أوردته "إن بي سي" الجمعة بالاستناد إلى تقييم عسكري مفاده أن واحدا من هذه المواقع الثلاثة أصيب بدمار كبير.

وخلص التقرير نقلا عن 5 مسؤولين أميركيين سابقين أو حاليين على علم بالتطوّرات، إلى أنه يمكن إصلاح الموقعين الآخرين واستئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم فيهما "خلال الأشهر المقبلة".

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وكشفت "إن بي سي" أن البنتاغون كان قد أعدّ خطّة أوسع لإلحاق أضرار أكبر بالمنشآت الإيرانية عبر قصفها طوال أسابيع عدّة وليس في عملية واحدة كما قرّر ترامب.

لكن الرئيس الأميركي رفض هذه الخطّة خشية سقوط ضحايا والانخراط في النزاع على نحو أوسع، بحسب ما نقل التقرير عن مسؤول حالي وآخر سابق.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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