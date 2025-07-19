وفاة الأمير السعودي الوليد بن خالد بعد غيبوبة زادت على 20 عاما

أعلن الديوان الملكي السعودي -اليوم السبت- وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، بعد غيبوبة زادت على 20 عامًا.

وأوضح الديوان الملكي -في بيان- أنه سيصلى على المتوفى غدا بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض.

وكان الوليد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، مما أسفر عن دخوله في غيبوبة.

ونعى الأمير خالد (والد الراحل) ابنه عبر حسابه في منصة إكس بتغريدة كتب فيها" بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى ننعى ابننا الغالي الأمير الوليد رحمه الله الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم".

وقد ولد الأمير الراحل عام 1990، وهو الابن الأكبر للأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالسعودية، وابن شقيق الأمير الوليد بن طلال.