الاحتلال يوسع اقتحاماته بالضفة ويجبر فلسطينيين على هدم منازلهم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة -فجر اليوم السبت- وشنت حملات دهم وتفتيش على منازل المواطنين واعتقلت عددا منهم، وسط تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ففي شمال الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي العين (غرب مدينة نابلس) وبلاطة (شرق)، وسط عمليات دهم وتفتيش شملت عدة بنايات سكنية.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية مناطق بمحيط مخيم جنين للاجئين والحي الغربي بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال أيضا قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، ودهمت بعض بيوت القرية.

#شاهد | جانب من اقتحام جيش الاحتلال لقرية مثلث الشهداء جنوب جنين. pic.twitter.com/ShaSB0VSgO — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 19, 2025

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية طفلا من مدينة طوباس.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، قوله إن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل محمد وائل فارس دراغمة (17 عاما) من طوباس، بعد احتجازه عدة ساعات على حاجز الحمرا العسكري في أثناء مروره عبره.

وفي جنوب الضفة الغربية المحتلة، أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت -اليوم السبت- عدة مناطق في محافظة بيت لحم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات تقوع جنوب شرق بيت لحم، ودار صلاح وزعترة شرقا، وبيت فجار جنوبا، من دون أن يبلغ عن اعتقالات.

هدم واعتداءات

في الضفة أيضا، أفادت مراسلة الجزيرة بأن عائلة فلسطينية شرعت -مساء أمس الجمعة- في إخلاء بنايتها السكنية في بلدة بيت حنينا شمالي مدينة القدس المحتلة، والتي تضم 6 وحدات سكنية، وذلك تمهيدا لهدمها ذاتيا امتثالا لأمر صادر عن بلدية الاحتلال الإسرائيلي.

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ووفقا لمصادر فلسطينية، فإن القرار جاء تحت ضغط بلدية الاحتلال في القدس، التي هددت العائلة الفلسطينية بفرض غرامات مالية باهظة وتكاليف هدم مرتفعة إذا لم يتم تنفيذ الهدم الذاتي.

كما أفادت المصادر بأن العائلة سعت، دون جدوى، لوقف قرار الهدم عن طريق دفع رسوم على مدار سنوات و تقديم استئنافات على قرار الهدم الذي ينجم عنه تشريد نحو 25 فلسطينيا، معظمهم أطفال.

وفي منطقة المالح بالأغوار الشمالية، أُجبرت عائلتان فلسطينيتان على هدم منازلهما والرحيل إلى منطقة شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية، نتيجة تصاعد اعتداءات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال بحقهما.

وقد شهدت المنطقة مؤخرا هجوما عنيفا للمستوطنين شمل إطلاق نار، واعتداء على الأهالي، وأعمال سرقة وقتل لعشرات رؤوس الماشية، في ظل تصعيد مستمر يهدف إلى تهجير السكان قسرا من أراضيهم.

وتتواصل اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدة قرى وبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية بحماية قوات الاحتلال.

فقد أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين متطرفين هاجموا مركبات الفلسطينيين الليلة الماضية على أطراف قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، دون وقوع إصابات.

كما أكدت مصادر من قرية بيتا جنوب نابلس أن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا منطقة سهل بئر قوزا عند أطراف البلدة ونفذوا اعتداءات قبل انسحابهم من المكان.