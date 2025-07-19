حذّر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم من أن لبنان ومقاومته أمام تهديد وجودي هو أكبر خطر يهدد البلاد، وأعرب عن رفض الحزب تسليم سلاحه لإسرائيل.

وقال قاسم، خلال تأبين نظّمه حزب الله أمس الجمعة للقائد بصفوفه علي عبد المنعم كركي، المعروف بالحاج أبو الفضل، إن المقاومة لم تستطع أن تمنع إسرائيل من الاستمرار في عدوانها على لبنان، لكنها استطاعت أن توقفها عند حد بالاتفاق الذي عقدته الدولة اللبنانية مع إسرائيل، وأصبح لزاما على إسرائيل أن تنسحب من الأراضي اللبنانية وأن توقف عدوانها.

وأضاف "يعني نحن سلّمنا إلى هذه المرحلة الدولة اللبنانية، لأنها هي المسؤولة بالأصل، وإنما تصدّت المقاومة عندما لم تكن الدولة حاضرة. عندما أعلنت أنها حاضرة، وأصبحت الظروف مواتية من جهتنا ومن جهة الدولة في أن تقوم بهذا العمل، تسلّمت الدولة هذه المسؤولية".

وقال قاسم "نحن أمام خطر اسمه إسرائيل وأميركا، وأمام مشكلة اسمها حصرية السلاح في الداخل. عندما نكون أمام خطر ومشكلة، نعالج الخطر ثم نذهب إلى المشكلة، لا نذهب إلى المشكلة والخطر داهمٌ علينا جميعا. العدوان ومواجهة العدوان أهم مشكلة تواجه لبنان".

وتساءل عن أسباب استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان رغم الاتفاق، وقال إن هناك مشروع اتفاق جديد طرحته أميركا، وإن مبرره الوحيد هو نزع سلاح حزب الله في كل لبنان.

مطلب إسرائيلي

وتابع "السؤال: لماذا تريدون نزع سلاح حزب الله؟ قال حتى تطمئن إسرائيل، لأن هذا مطلب إسرائيلي. أي ضعوها في بالكم، نزع سلاح حزب الله هو مطلب إسرائيلي".

وأوضح قاسم أن نصوص الاتفاق الجديد الذي قدمته أميركا تضم مطالب بنزع سلاح المقاومة مقابل بعض الانسحابات الجزئية الإسرائيلية وفي أوقات متفاوتة، وأضاف "أي أيضا مطلوب منّا أن نقدم الإضافة، وإسرائيل هي ستقرر متى تقدّم".

وقال الأمين العام لحزب الله "لا استسلام لدينا وإسرائيل لن تتسلم السلاح منا".

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وأكد أن صد الخطر الإسرائيلي يكمن في بقاء قوة المقاومة والتماسك بينها وبين الدولة اللبنانية.

وقال قاسم "نحن كحزب الله وحركة أمل ومقاومة، نحن كخط سيادي يريد استقلال لبنان، نحن الذين نؤمن بأن لبنان وطن نهائي للبنانيين، نحن الذين نعتبر أن أبناءنا يجب أن يعيشوا في هذا البلد أعزة، كرماء، مرفوعي الرأس، نشعر بأننا أمام تهديد وجودي، تهديد وجودي للمقاومة وبيئة المقاومة، والمناصرين للمقاومة، وتهديد وجودي للبنان بكل طوائفه".

وأكد الأمين العام لحزب الله أن صد هذا الخطر هو في بقاء قوة المقاومة، والتماسك بينها وبين الدولة "وتعاون كل الأطراف اللبنانيين على تمرير هذه المرحلة، بتطبيق إسرائيل للاتفاق".

ودعا قاسم للضغط على أميركا وفرنسا والأمم المتحدة، والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار، لإخراج إسرائيل من لبنان وإجبارها على تنفيذ الاتفاق.