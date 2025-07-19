اجتماع سوري أردني أميركي بشأن تثبيت وقف إطلاق النار بالسويداء

عقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره السوري أسعد الشيباني، والسفير الأميركي لدى تركيا المبعوث الخاص إلى سوريا توم براك، مباحثات ثلاثية اليوم السبت في عمّان، تناولت الأوضاع في سوريا، وجهود تثبيت وقف إطلاق النار الذي أُنجِز بشأن محافظة السويداء بحسب ما أفاد مراسل الجزيرة بالأردن.

وأثناء اللقاء، أكّد الصفدي وبراك دعمهما اتفاق وقف إطلاق النار وجهود الحكومة السورية في تطبيقه.

كما شدّدا على وقوف المملكة والولايات المتحدة وتضامنهما الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها، مشدّدين على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة لاستقرار المنطقة، بحسب ما ورد في بيان الخارجية الأردنية.

واتفق الصفدي والشيباني وبراك على خطوات تستهدف دعم سوريا في تنفيذ الاتفاق.

وتضمنت الخطوات مواضيع تتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار، ونشر قوات الأمن السورية في محافظة السويداء، وإطلاق سراح المُحتجَزين لدى كل الأطراف وجهود المصالحة المجتمعية في المحافظة، وتعزيز السلم الأهلي، وإدخال المساعدات الإنسانية.

كما رحّب الصفدي وبراك بالتزام الحكومة السورية بمحاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات بحق المواطنين في محافظة السويداء، ودعم جهود نبذ العنف والطائفية والكراهية.

ومن جانبه ثمّن الشيباني دور وجهود الأردن والولايات المتحدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار وجهود تنفيذه، وضمان أمن واستقرار سوريا وسلامة مواطنيها.

لقاء ثلاثي في عمان جمع وزير الخارجية والمغتربين ونظيره الأردني والمبعوث الأمريكي إلى #سوريا pic.twitter.com/5nEsPdBnBf — وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) July 19, 2025

وأعلنت الرئاسة السورية -في وقت سابق اليوم- وقفا فوريا وشاملا لإطلاق النار في السويداء وبدء انتشار قوات الأمن في عدد من المناطق من المحافظة، محذرة من أي خرق لوقف إطلاق النار ستعتبره "انتهاكا للسيادة".