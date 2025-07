31 مصابا بعد اصطدام سيارة بحشد في لوس أنجلوس

قالت إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس الأميركية إن سيارة صدمت حشدا من الناس، في طريق سانتا مونيكا بالمدينة في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، مما أدى إلى إصابة 31 شخصا، منهم 3 في حالة حرجة.

وأظهرت مقاطع مصورة على منصة إكس إغلاق الطرق ونقل المصابين في سيارات إسعاف، ولم تقدّم السلطات أي تفاصيل بعد عن سبب الواقعة أو هوية السائق، وبدأت التحقيق في الحادث.

JUST IN – A vehicle PLOWS into a crowd on Santa Monica Boulevard, East Hollywood, at least 20 injured. pic.twitter.com/xBcbir7CWS

