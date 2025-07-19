أوكرانيا تقترح إجراء محادثات سلام مع روسيا الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -اليوم السبت- أن كييف اقترحت على موسكو جولة ثالثة جديدة من محادثات السلام الأسبوع المقبل، بعد تعثر المفاوضات بين الطرفين مطلع يونيو/حزيران الماضي.

وكانت محادثات -خلال جولتين- في إسطنبول بين موسكو وكييف قد فشلت في تحقيق أي تقدم نحو وقف إطلاق النار، وأسفرت فقط عن اتفاق لعمليات تبادل كبيرة للأسرى وجثث العسكريين القتلى.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي "أفاد سكرتير مجلس الأمن الوطني رستم عمروف بأنه اقترح عقد الاجتماع المقبل مع الجانب الروسي الأسبوع المقبل" مضيفا أنه "يجب تعزيز زخم المفاوضات".

كما أكد الرئيس الأوكراني مجددا استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين وجها لوجه، قائلا "لا بد من لقاء على مستوى القيادة لضمان سلام حقيقي ودائم".

وخلال المحادثات التي جرت الشهر الماضي، حددت روسيا قائمة من المطالب الصارمة، من بينها تنازل أوكرانيا عن مزيد من الأراضي ورفض جميع أشكال الدعم العسكري الغربي لها.

ومن جانبها رفضت كييف هذه المقترحات معتبرة أنها "غير مقبولة" وتساءلت آنذاك عن جدوى إجراء مزيد من المفاوضات إذا لم تكن موسكو مستعدة لتقديم تنازلات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الكرملين إنه مستعد لمواصلة المحادثات مع أوكرانيا بعد أن أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب روسيا 50 يوما للتوصل إلى اتفاق سلام أو مواجهة مزيد من العقوبات.

وقد تعهد ترامب أيضا بتزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية جديدة، برعاية شركاء من حلف شمال الأطلسي (ناتو) في وقت تتعرض مدنها لهجمات جوية روسية متزايدة.

مسيّرات وتعليق رحلات

ميدانيا، أعلنت روسيا في وقت سابق اليوم إسقاط 4 طائرات مسيرة أوكرانية كانت تتجه إلى موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 27 مُسيرة أوكرانية، منها 4 طائرات فوق منطقة موسكو و15 فوق بريانسك و6 فوق منطقة كالوجا واثنتان فوق منطقة تولا.

إعلان

كما أعلنت هيئة مراقبة الطيران الروسية (روسافياتسيا) أن مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو بموسكو علقا رحلات الوصول والمغادرة لأسباب تتعلق بالسلامة قبل استئناف العمليات في وقت لاحق.

وفي المقابل، قالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية شنت هجوما كبيرا بمُسيرات على مدينة أوديسا الساحلية المطلة على البحر الأسود في وقت مبكر اليوم، مما أدى لاشتعال النيران بمبنى سكني متعدد الطوابق ومقتل أحد السكان.

وقال الرئيس الأوكراني إن هذا الهجوم على أوديسا أصاب 6 أشخاص من بينهم طفل.

وأضاف -على تطبيق تليغرام- أن روسيا أطلقت أكثر من 30 صاروخا و300 مُسيرة خلال هجومها الليلي الذي استهدف 10 مناطق في البلاد، وأكد أهمية آليات الدفاع الجوي.

وقال زيلينسكي إن أحدث هجوم بمُسيرات على منطقة سومي الشمالية الشرقية ألحق أضرارا بالبنية التحتية الحيوية حيث انقطع التيار الكهربائي عن آلاف الأسر.

كما أسفر قصف روسي على منطقة دنيبروبيتروفسك (وسط شرق البلاد) عن مقتل 3 أشخاص على الأقل، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

ومن ناحية أخرى، سقط صاروخ في بلدة فاسيلكيفسكا بمنطقة دنيبروبيتروفسك، وفق ما أعلن الحاكم سيرغي ليساك.

وأوضح ليساك أن الهجوم دمر مركزا طبيا ومدرسة و"مؤسسة ثقافية" وألحق أضرارا بمنازل.

يُذكر أن روسيا شنت -الأسابيع الأخيرة- هجمات ليلية على أوكرانيا بعدد قياسي من الصواريخ والمُسيرات، وأودى القصف الروسي مساء أول أمس بحياة 6 أشخاص على الأقل حسب السلطات، بالرغم من التحذير الأخير الذي وجهه الرئيس الأميركي إلى موسكو.