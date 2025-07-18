41 شهيدا بغزة والاحتلال يواصل استهداف المجوّعين

أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد 41 فلسطينيا منذ فجر اليوم الجمعة، جراء قصف الجيش الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من القطاع، بينهم 10 ممن كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية.

وفي حين أعلن مستشفى الشفاء عن استشهاد 3 -بينهم طفل- إثر قصف استهدف منزلا ومدرسة تؤوي نازحين، أفاد مستشفى العودة بوصول شهيدين و4 إصابات نتيجة استهداف الاحتلال تجمعات للمواطنين قرب نقطة توزيع مساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة (وسط القطاع).

وفي حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين جراء قصف طال مدرسة تؤوي نازحين، بينما أُصيب عدد من المدنيين في قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدف خيامًا للنازحين شمال غربي مدينة خان يونس.

ويأتي ذلك في أعقاب تسجيل مستشفيات غزة استشهاد 41 فلسطينيا أمس الخميس، بينهم 30 بمدينة غزة والشمال، في حين كثف الاحتلال نسف المباني السكنية في خان يونس (جنوبي القطاع).

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الجمعة ارتفاع عدد الأطفال الذين توفوا بسبب سوء التغذية إلى 69 طفلًا، في ظل اشتداد المجاعة ومنع توزيع المساعدات بطرق إنسانية، كما ارتفع عدد الوفيات الإجمالي بسبب نقص الغذاء والدواء إلى 620 حالة.

من جهته، قال مدير مستشفى الشفاء للجزيرة إن المستشفيات تتعامل مع مئات الحالات التي تعاني من الجوع وسوء التغذية الحاد.

وأضاف أن المستشفى يفتقر إلى الأسرّة الطبية والأدوية اللازمة، مشيرا إلى أن هناك نحو 17 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في القطاع.

من جهتها، شددت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على أن غزة تمر بأسوأ مراحل الكارثة الإنسانية نتيجة سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال.

وقالت "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية" إن القطاع يمرّ حاليا بأسوأ مراحل الكارثة الإنسانية، نتيجة سياسة التجويع الإسرائيلية المستمرة.

وحذّرت الشبكة من تسجيل وفيات، لا سيما بين الأطفال وكبار السن، وطالبت بإدخال المساعدات إلى غزة فورا، في ظل انعدام كامل للطحين في القطاع المحاصر.

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كما أكدت وزارة الصحة أن أعدادًا غير مسبوقة من المواطنين تصل إلى أقسام الطوارئ في حالات إجهاد شديد بسبب الجوع، محذرة من أن مئات المواطنين باتوا عرضة للموت المحتم نتيجة انهيار أجسادهم وعدم قدرتها على الصمود.

ومنذ تولي ما تعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل توزيع المساعدات في مايو/أيار الماضي، استشهد أكثر من 800 فلسطيني وأصيب آلاف آخرون برصاص قوات الاحتلال ومتعاقدين مع المؤسسة في محيط مراكز مخصصة لذلك.

وتصاعدت مؤخرا الدعوات الدولية والأممية الرافضة لآلية التوزيع الإسرائيلية الأميركية بعد الارتفاع الكبير في أعداد الشهداء الفلسطينيين المجوّعين الذين يقتلون في "مصايد الموت" عند نقاط توزيع مساعدات "مؤسسة غزة الإنسانية".

وتواصل إسرائيل، بدعم أميركي، إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.