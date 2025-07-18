يديعوت أحرونوت: نتنياهو سيُبقي الوفد المفاوض بالدوحة حتى التوصل لاتفاق

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب لمحكمة الجنائية الدولية– أبلغ مقربيه بأن وفده المفاوض سيبقى بالعاصمة القطرية حتى التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حماس ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأضافت الصحيفة "تستمر المناقشات التي يشارك فيها ممثلون عن إسرائيل وحماس، مع إحراز تقدم في عدة قضايا، على الرغم من وجود فجوات كبيرة".

وتجري في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

ونقلت "يديعوت أحرنوت" عن مصادر بأن "نتنياهو أبدى مرونة ملحوظة بشأن القضية الخلافية المتعلقة بالخرائط التي توضح انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من مناطق معينة بقطاع غزة، بما في ذلك إسقاط طلب إسرائيل الحفاظ على الوجود في ممر موراغ -الذي يفصل مدينتي خان يونس ورفح- بعد وقف إطلاق النار".

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن المفاوضين "يتطرقون لمسألة حساسة متمثلة في عدد من سيُطلق سراحهم في صفقة محتملة".

في المقابل، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنه بعد فشل الاحتلال في تحرير الأسرى بالقوة، لم يبقَ أمامه سوى طريق الصفقة مع المقاومة وفق شروطها وإرادتها.

وأضافت في بيان أن المقاومة بثباتها وتنوع تكتيكاتها تربك حسابات إسرائيل، وتنتزع منها زمام المبادرة وتفاجئها بتكتيكات تعجز عن فهمها أو التصدي لها، وفق تعبير الحركة.

وشددت على أن الاحتلال يراكم الإخفاقات وحربه على غزة "مرآة لفشله في معركة ستبقى محفورة في ذاكرة الصراع كمنعطف إستراتيجي يكشف هشاشة كيانه".

مفاوضات وتجويع وضغط على جيش الاحتلال

وتجري المفاوضات وسط تزايد وطأة التجويع على سكان غزة، وارتفاع حالات سوء التغذية الحاد.

وقد صرّحت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن أعدادا غير مسبوقة من المواطنين من كافة الأعمار وصلت إلى أقسام الطوارئ في حالات إجهاد بسبب الجوع.

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وقال مدير مستشفى الشفاء للجزيرة: لدينا 17 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد. وذلك في ظل عدم توافر أسرّة طبية، ولا توجد أدوية تكفي للعدد الهائل من المصابين بسوء التغذية الحاد.

ومن جانب آخر، يزداد الضغط على جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط تزايد أعداد القتلى والجرحى بسبب تصاعد وتيرة عمليات فصائل المقاومة.

ويأتي كل ذلك بخلاف ما كشفت عنه إذاعة جيش الاحتلال -اليوم الجمعة- عن انتحار 18 جنديا إسرائيليا منذ مطلع 2025، بينهم 3 في يوليو/تموز الجاري مقارنة بـ9 جنود خلال النصف الأول من 2024.

وتواصل إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت نحو 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- إضافة إلى ما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.