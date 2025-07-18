يديعوت أحرونوت: نتنياهو سيُبقي الوفد المفاوض بالدوحة حتى التوصل لاتفاق

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية– أبلغ مقربيه بأن وفده المفاوض سيبقى بالعاصمة القطرية الدوحة حتى التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأضافت الصحيفة: "تستمر المناقشات التي يشارك فيها ممثلون عن إسرائيل وحماس، مع إحراز تقدم في عدة قضايا، على الرغم من وجود فجوات كبيرة".

وتجري في العاصمة القطرية مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت "يديعوت أحرنوت" عن مصادر بأن "نتنياهو أبدى مرونة ملحوظة بشأن القضية الخلافية المتعلقة بالخرائط التي توضح انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من مناطق معينة في قطاع غزة، بما في ذلك إسقاط طلب إسرائيل بالحفاظ على التواجد في ممر موراغ (يفصل مدينتي خان يونس ورفح) بعد وقف إطلاق النار".

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن المفاوضين "يتطرقون لمسألة حساسة متمثلة في عدد ومن سيُطلق سراحهم (من الأسرى) في صفقة محتملة".

مفاوضات وتجويع وضغط على جيش الاحتلال

وتجري المفاوضات وسط تزايد وطأة التجويع على سكان غزة، وارتفاع حالات سوء التغذية الحاد.

وقد صرّحت وزارة الصحة بغزة أن أعدادا غير مسبوقة من المواطنين من كافة الأعمار وصلت إلى أقسام الطوارئ في حالات إجهاد بسبب الجوع.

وقال مدير مستشفى الشفاء للجزيرة: لدينا 17 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد. وذلك في ظل عدم توافر أسرة طبية ولا أدوية تكفي للعدد الهائل من المصابين بسوء التغذية الحاد.

ومن جانب آخر، يزداد الضغط على جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط تزايد أعداد القتلى والجرحى بسبب تصاعد وتيرة عمليات فصائل المقاومة.

يأتي كل ذلك بخلاف ما كشفت عنه إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن انتحار 18 جنديا إسرائيليا منذ مطلع العام 2025، بينهم 3 في يوليو/تموز الجاري مقارنة بـ9 جنود خلال النصف الأول من العام 2024.

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وتواصل إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلّفت نحو 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- إضافة إلى ما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.