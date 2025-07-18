روسيا تحكم بالسجن على 135 متظاهرا ضد إسرائيل بداغستان

صدرت في روسيا أحكام بالسجن على 135 متظاهرا مناهضا لإسرائيل في قضية تعود إلى عام 2023 بجمهورية داغستان ذات الأغلبية المسلمة، وفق ما أعلنت لجنة تحقيق روسية.

ووفق نفس المصادر حُكم على المدانين بالسجن لمدد تتراوح ما بين 6 و15 سنة لمشاركتهم في "أعمال شغب جماعية وجرائم أخرى"، دون أن يذكر المحققون أسماء هؤلاء الأشخاص، أو ما إذا كانوا أقروا بالذنب أم لا.

وقال المحققون إنهم جمعوا أدلة تدين 142 فردا، لكنهم حققوا في مشاركة 139 منهم بمظاهرة حاشدة ضد إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023 في مطار بجمهورية داغستان.

ووضع المحققون الأفراد الثلاثة الآخرين على قائمة المطلوبين في روسيا، التي تتهمها موسكو بتنظيم أعمال شغب عبر منشورات على قناة تليغرام.

واقتحم، في حينه، مئات المحتجين المناهضين لإسرائيل مطارا في مدينة "محج قلعة" مع وصول طائرة قادمة من تل أبيب، للتنديد بحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ نحو عامين.

وفي لقطات مصورة في ذلك الوقت، ظهر محتجون معظمهم شبان وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية ويحطمون الأبواب الزجاجية ويركضون في المطار هاتفين "الله أكبر".

20 إصابة

وأصيب أكثر من 20 شخصا بجروح، ليس بينهم أي من ركاب الطائرة، قبل أن تسيطر قوات الأمن على الوضع.

وذكر، في حينه، موقع "فلايت رادار" المتخصص بتتبع حركة الطيران أن رحلة تابعة لشركة "ريد وينغز" الروسية آتية من تل أبيب هبطت في مطار محج قلعة، فيما أشار موقع "سوتا" الروسي المستقل أن الرحلة هبطت عن طريق الترانزيت ومن المقرر أن تقلع مجددا باتجاه موسكو.

وقررت السلطات الروسية، في اليوم التالي لاقتحام المطار من المتظاهرين، تحويل الرحلات الجوية القادمة من تل أبيب بعيدا عن داغستان.

وألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باللوم على الغرب وأوكرانيا في الاضطرابات، دون تقديم أدلة، فيما نفت كييف أي دور لها في الواقعة، واستنكرت الولايات المتحدة بشدة أعمال العنف.