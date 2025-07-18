عاجل | مصادر محلية للجزيرة: قوات مسلحة عشائرية تشن هجوما على المناطق الغربية لمحافظة السويداء

قالت مصادر محلية للجزيرة إن قوات مسلحة عشائرية شنت هجوماً على المناطق الغربية لمحافظة السويداء، والتي كانت قد دخلتها مجموعات مسلحة درزية بعد انسحاب قوات الدفاع والأمن السوريتين منها.

وأضافت المصادر للجزيرة أن هجوم القوات العشائرية جاء على خلفية عمليات قتل وانتهاكات قامت بها المجموعات المسلحة الدرزية بحق مدنيين من العشائر البدوية في قرى بريف السويداء الغربي.

في الأثناء قالت مصادر محلية إن أكثر من 500 عائلة من البدو نزحت من مناطق في السويداء بعد حرق منازلها من قبل مجموعات مسلحة.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء السورية إن مجموعات خارجة عن القانون قامت بالاعتداء على حي المقوس شرقي مدينة السويداء الذي تقطنه عائلات من البدو، حيث ارتكبت مجازر بحق النساء والأطفال، مشيرة إلى مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين.