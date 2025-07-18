أعلنت مستشفيات قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 13 في قصف جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وأفاد مصدر في مستشفى الشفاء عن 3 شهداء في قصف إسرائيلي على جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

بدوره، أعلن مجمع ناصر الطبي صباح اليوم الجمعة عن استشهاد 5 وأكثر من 10 مصابين إثر قصف إسرائيلي منزلا في خان يونس.

قصف وتجويع ومفاوضات

وفي مستهل اليوم الـ651 من حرب الإبادة على غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر ضد النازحين والمجوّعين في القطاع المحاصر.

وتشتد مأساة الجوع في القطاع وسط الحصار الخانق الذي يفرضه جيش الاحتلال على أكثر من 2 مليون إنسان في غزة.

ويوم أمس الخميس، استهدف جيش الاحتلال كنيسة في مدينة غزة وأسفر عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة حوالى 10 آخرين بجروح.

وأعقب هذا القصف تنديد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من زعماء العالم.

سياسيا، تتواصل مفاوضات الدوحة، فيما تؤكد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها لن تقبل بفصل أي منطقة جغرافية عن قطاع غزة ولن تقبل بوجود الاحتلال فيه.

كما أفادت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية بأن الوسطاء قدموا لإسرائيل وحركة حماس مقترحا محدّثا بشأن اتفاق محتمل لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، في حين عقدت محادثات قطرية أميركية بشأن المفاوضات.