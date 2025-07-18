الرئاسة السورية تتعهد بإرسال قوة لفض الاشتباك بالسويداء

دعت الرئاسة السورية كل الأطراف في جنوب البلاد لضبط النفس وتغليب صوت العقل. وأكدت في بيان اليوم الجمعة "على بذل جهود لإيقاف الاقتتال وضبط الانتهاكات". مشيرة الى أن الجهات المختصة تعمل لإرسال قوة لفض الاشتباك وحل النزاع بالسويداء بالتوازي مع إجراءات سياسية.

وأضافت أن الهجوم على العائلات الآمنة والتعدي على كرامة الناس "أمر مدان ومرفوض ولن يقبل بأي ذريعة"، موضحة أن الأحداث المؤسفة بالجنوب سببها اتخاذ مجموعات خارجة عن القانون السلاح وسيلة لفرض أمر واقع.

وقالت الرئاسة السورية "لا نقابل الفوضى بالفوضى بل نحمي القانون بالقانون ونرد على التعدي بالعدالة".

وشدد بيان الرئاسة على أن الهجوم على العائلات الآمنة والتعدي على كرامة الناس أمر مدان ومرفوض ولن يقبل بأي ذريعة ، مؤكدا أن سوريا دولة لكل أبنائها بمختلف انتماءاتهم ومكوناتهم من الطائفة الدرزية والبدو على حد سواء.