أخبار|سوريا

الرئاسة السورية تتعهد بإرسال قوة لفض الاشتباك بالسويداء

epa12245142 Fighters from Bedouin tribes roam the town of Al-Mazra'a in the Suwayda countryside, southern Syria, after the tribes launched extensive military operations against Druze factions following the killing and displacement of Arab Bedouins from the Suwayda countryside by Druze factions on 18 July 2025. Several Bedouin tribes declared a general mobilization to fight against Druze factions after local Druze factions displaced Bedouin families and killed dozens of them. EPA/AHMAD FALLAHA
مقاتلون من العشائر البدوية في بلدة المزرعة بريف السويداء جنوب سوريا (الأوروبية)
18/7/2025-|آخر تحديث: 23:34 (توقيت مكة)

دعت الرئاسة السورية كل الأطراف في جنوب البلاد لضبط النفس وتغليب صوت العقل. وأكدت في بيان اليوم الجمعة "على بذل جهود لإيقاف الاقتتال وضبط الانتهاكات". مشيرة الى أن الجهات المختصة تعمل لإرسال قوة لفض الاشتباك وحل النزاع بالسويداء بالتوازي مع إجراءات سياسية.

وأضافت أن الهجوم على العائلات الآمنة والتعدي على كرامة الناس "أمر مدان ومرفوض ولن يقبل بأي ذريعة"، موضحة أن الأحداث المؤسفة بالجنوب سببها اتخاذ مجموعات خارجة عن القانون السلاح وسيلة لفرض أمر واقع.

وقالت الرئاسة السورية "لا نقابل الفوضى بالفوضى بل نحمي القانون بالقانون ونرد على التعدي بالعدالة".

وشدد بيان الرئاسة على أن الهجوم على العائلات الآمنة والتعدي على كرامة الناس أمر مدان ومرفوض ولن يقبل بأي ذريعة ، مؤكدا أن سوريا دولة لكل أبنائها بمختلف انتماءاتهم ومكوناتهم من الطائفة الدرزية والبدو على حد سواء.

 

المصدر: الجزيرة

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