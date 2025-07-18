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عاجل | الديوان الأميري القطري: أمير قطر اعتبر الاعتداءات الإسرائيلية انتهاكا صارخا لسيادة سوريا
18/7/2025-|آخر تحديث: 02:25 (توقيت مكة)
الديوان الأميري القطري:
- أمير قطر أجرى اتصالا بأخيه الرئيس السوري مؤكدا دعم وحدة سوريا وسلامة أراضيها.
- أمير قطر أكد الموقف الثابت في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.
- أمير قطر اعتبر الاعتداءات الإسرائيلية انتهاكا صارخا لسيادة سوريا.
- أمير قطر اعتبر اعتداءات إسرائيل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وتهديدا لاستقرار المنطقة.
- الشرع شكر أمير قطر على دعم سوريا مثمنا دوره في تعزيز الأمن والاستقرار.
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة