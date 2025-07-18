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عاجل | الديوان الأميري القطري: أمير قطر اعتبر الاعتداءات الإسرائيلية انتهاكا صارخا لسيادة سوريا

18/7/2025-|آخر تحديث: 02:25 (توقيت مكة)

الديوان الأميري القطري:

  • أمير قطر أجرى اتصالا بأخيه الرئيس السوري مؤكدا دعم وحدة سوريا وسلامة أراضيها.
  • أمير قطر أكد الموقف الثابت في إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.
  • أمير قطر اعتبر الاعتداءات الإسرائيلية انتهاكا صارخا لسيادة سوريا.
  • أمير قطر اعتبر اعتداءات إسرائيل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وتهديدا لاستقرار المنطقة.
  • الشرع شكر أمير قطر على دعم سوريا مثمنا دوره في تعزيز الأمن والاستقرار.

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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