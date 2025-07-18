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عاجل | ألوية الناصر صلاح الدين: قصفنا بالاشتراك مع قوات عمر القاسم وشهداء الأقصى تجمعا لجنود العدو شرق جباليا

18/7/2025-|آخر تحديث: 13:10 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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