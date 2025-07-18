سرايا القدس تنشر فيديو لتدمير "ميركافا" شرقي حي التفاح

بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، مشاهد من تفجير مقاتليها آلية عسكرية إسرائيلية شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد عملية تجهيز عبوة ناسفة تمت هندستها عكسيا -وفق سرايا القدس- ثم زراعتها في الطريق الذي ستسلكه الآليات الإسرائيلية.

وتضمنت اللقطات عملية رصد دقيقة لتقدم عدد من الآليات العسكرية وصولا إلى تفجير العبوة بإحداها، مما أدى إلى اندلاع كتلة من النيران والدخان في المكان المستهدف.

وفي 12 يوليو/تموز الجاري، أعلنت سرايا القدس -عبر قناتها في تليغرام- تدمير آلية عسكرية صهيونية من نوع "ميركافا" بتفجير عبوة مضادة للدروع، قالت إنها كانت مزروعة مسبقا أثناء توغلها شرقي حي التفاح.

وكثفت سرايا القدس خلال الأسابيع الأخيرة نشر فيديوهات عملياتها ضد القوات والآليات الإسرائيلية في شمالي القطاع وجنوبه.

ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 893 عسكريا إسرائيليا، وأصيب و6108 آخرون، وفق إحصائيات جيش الاحتلال المعلنة، في وقت تؤكد فيه فصائل المقاومة أن الأرقام المعلنة أقل بكثير من الخسائر الحقيقية.

وقد دأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما دأبت الفصائل على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبّدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات إسرائيلية بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.