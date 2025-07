ترامب يهدد بمقاضاة صحيفة أميركية تتهمه بإرسال رسالة فاحشة لجيفري إبستين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الخميس، عزمه على مقاضاة صحيفة "وول ستريت جورنال" بسبب نشرها مقالا "كاذبا وخبيثا وتشهيريا" يفيد بأن ترامب أرسل في عام 2003 إلى رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين رسالة تنطوي على مضمون إباحي ورسم لامرأة عارية.

وفي منشور على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي قال ترامب إنه "سيقاضي قريبا صحيفة وول ستريت جورنال، ونيوزكورب، وروبرت مردوخ"، مالك المجموعة الإعلامية، مؤكدا أنه حذرهم شخصيا قبل نشر المقال بوصفه ينطوي على معلومات مزيفة.

July 18, 2025