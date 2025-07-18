أخبار

انتحار 18 جنديا إسرائيليا منذ بداية 2025

BEIT HASHMONAI, ISRAEL - APRIL 27: Israeli soldiers mourn during a funeral for Master Sergeant (res) Asaf Cafri killed in a battle in the northern Gaza Strip on April 27, 2025 in Best Hashmonai, Israel. According to the IDF, Cafri, a tank driver was hit and three other soldiers were wounded by sniper fire in the Beit Hanoun area, close to military post in the buffer zone. Beside Cafri, Police officer Sgt.Neta Yitzhak Kahane and commander Cpt. Ido Voloch were killed during fighting in Gaza City's Shejaiya neighbourhood, as IDF prepares for more offensive operation. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
أشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى ارتفاع كبير بعدد حالات الانتحار في صفوف الجيش هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة (غيتي)
18/7/2025-|آخر تحديث: 13:38 (توقيت مكة)

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن انتحار 18 جنديا إسرائيليا منذ مطلع العام 2025، بينهم 3 في يوليو/تموز الجاري مقارنة بـ9 جنود خلال النصف الأول من العام 2024.

وقالت الإذاعة إن المعطيات تشير إلى ارتفاع كبير بعدد حالات الانتحار في صفوف الجيش هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة.

وأضافت أنها استندت في هذه الإحصائيات إلى معطيات حصلت عليها من مصادر مطلعة وليست رسمية من الجيش نفسه.

وقالت الإذاعة إنه في النصف الأول من العام 2025 انتحر 15 جنديا من الجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى 3 جنود هذا الشهر، أي أن المجموع منذ بداية العام هو 18 جنديا.

مشاكل الصحة العقلية

ومؤخرا، كشفت منظمة "إران" للصحة العقلية عن تواصل أكثر من 6 آلاف جندي إسرائيلي مع المنظمة وفقا لبيانات صدرت مؤخرا، في وقت تتعاظم الخسائر البشرية لجيش الاحتلال في المعارك الشرسة بقطاع غزة.

وذكرت المنظمة أن نحو 28% من المكالمات التي أجراها الجنود كانت تتعلق بضائقة نفسية حادة، في حين كانت 20% منها تتعلق بالقلق أو الصدمة أو الحزن.

وأضافت "إران" أن ما يقارب ثلث المكالمات (32%) عكست شعورا شديدا بالوحدة، وأبلغ 10% من المتصلين عن صعوبات في العلاقات الشخصية المهمة.

وأوضحت المديرة المهنية في المنظمة الدكتورة شيري دانييلز أن العديد من الجنود واجهوا صعوبة في طلب الدعم بمجال الصحة العقلية.

وتواصل إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلّفت نحو 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- إضافة إلى ما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

المصدر: الصحافة الإسرائيلية + وكالة الأناضول

إعلان