انتحار 18 جنديا إسرائيليا منذ بداية 2025

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن انتحار 18 جنديا إسرائيليا منذ مطلع العام 2025، بينهم 3 في يوليو/تموز الجاري مقارنة بـ9 جنود خلال النصف الأول من العام 2024.

وقالت الإذاعة إن المعطيات تشير إلى ارتفاع كبير بعدد حالات الانتحار في صفوف الجيش هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة.

وأضافت أنها استندت في هذه الإحصائيات إلى معطيات حصلت عليها من مصادر مطلعة وليست رسمية من الجيش نفسه.

وقالت الإذاعة إنه في النصف الأول من العام 2025 انتحر 15 جنديا من الجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى 3 جنود هذا الشهر، أي أن المجموع منذ بداية العام هو 18 جنديا.

مشاكل الصحة العقلية

ومؤخرا، كشفت منظمة "إران" للصحة العقلية عن تواصل أكثر من 6 آلاف جندي إسرائيلي مع المنظمة وفقا لبيانات صدرت مؤخرا، في وقت تتعاظم الخسائر البشرية لجيش الاحتلال في المعارك الشرسة بقطاع غزة.

وذكرت المنظمة أن نحو 28% من المكالمات التي أجراها الجنود كانت تتعلق بضائقة نفسية حادة، في حين كانت 20% منها تتعلق بالقلق أو الصدمة أو الحزن.

وأضافت "إران" أن ما يقارب ثلث المكالمات (32%) عكست شعورا شديدا بالوحدة، وأبلغ 10% من المتصلين عن صعوبات في العلاقات الشخصية المهمة.

وأوضحت المديرة المهنية في المنظمة الدكتورة شيري دانييلز أن العديد من الجنود واجهوا صعوبة في طلب الدعم بمجال الصحة العقلية.

وتواصل إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلّفت نحو 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- إضافة إلى ما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.