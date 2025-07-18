الولايات المتحدة تسمح بعودة دبلوماسييها إلى العراق

أعلنت الولايات المتحدة أنها سمحت لدبلوماسييها بالعودة إلى العراق بعدما أجلتهم من بغداد قبل حوالي شهر بالتزامن مع توجيهها ضربات عسكرية قالت إنها استهدفت منشآت نووية لإيران.

ولم توضح وزارة الخارجية الأميركية أسباب هذا القرار، لكن الخطوة تشير عموما إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أن خطر اندلاع نزاع تراجع.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس للصحفيين -أمس الخميس- إن "الموظفين الموجودين مؤقتا خارج العراق سيبدؤون العودة تدريجيا إلى كل من السفارة الأميركية في بغداد والقنصلية" الأميركية في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.

لكن الوزارة شددت على أنها مع ذلك لا تزال تنصح الأميركيين بعدم السفر إلى العراق.

وفي 22 يونيو/ حزيران الماضي، أمرت الولايات المتحدة موظفيها غير الأساسيين في العراق بمغادرة البلد، وصدر القرار بالتزامن مع ضربات إسرائيلية وأميركية استهدفت إيران.

ويأتي قرار إعادة الدبلوماسيين بعد سلسلة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت خلال الأسابيع الماضية حقولا نفطية في إقليم كردستان العراق، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات.

وفي واشنطن، نددت بروس بالهجمات التي "تهدد استقرار العراق ومستقبله الاقتصادي"، وقالت إن "من واجب الحكومة العراقية حماية أراضيها وجميع مواطنيها".