الشرطة الفرنسية تشتبك مع مهاجرين في بلدة ساحلية

اندلعت اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب الفرنسية ومهاجرين، في الساعات المبكرة من صباح اليوم الجمعة في بلدة ساحلية شمالي فرنسا.

وتظهر صور ومقاطع مصورة لوكالة "بي إيه ميديا) مجموعة تلقى الحجارة من مسافة بعيدة باتجاه عناصر الشرطة صباح اليوم، وقد أضرمت حرائق صغيرة بالطريق قرب منتزه في بلدة غرافلين الفرنسية الساحلية.

واستمر المشهد لمدة نحو 20 دقيقة حوالي الساعة 30: 5 صباحا (3:30 بالتوقيت العالمي).

وجاءت الاشتباكات بعدما تم تصوير المهاجرين يركضون إلى الماء، ويستقلون قاربا في شاطئ غرافلين صباح أمس.

يُشار إلى أن ما يربو على 22 ألفا و500 شخص وصلوا إلى المملكة المتحدة بعدما عبروا القنال الانجليزي حتى الآن عام 2025، وهو عدد قياسي بالنسبة لهذه الفترة من العام.