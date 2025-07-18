الرئاسة السورية: قطر والسعودية وتركيا أكدت للشرع دعم وحدة سوريا

قالت الرئاسة السورية إن الرئيس أحمد الشرع تلقى، مساء الخميس، 3 اتصالات هاتفية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأوضح بيان الرئاسة السورية أن الاتصالات تناولت التطورات الأخيرة على الساحة السورية لا سيما في الجنوب السوري.

وأشار بيان الرئاسة السورية إلى أنّ القادة الثلاثة عبّروا عن وقوفهم إلى جانب سوريا في هذه الظروف الدقيقة ورفضهم التدخلات الخارجية.

وبحسب بيان الرئاسة السورية، فإن قادة السعودية وتركيا وقطر أكدوا رفضهم القاطع للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.

وأضاف البيان أن القادة الثلاثة شددوا على دعمهم وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأهمية بسط الدولة سيادتها على أراضيها.

وزراء خارجية قطر والأردن والإمارات والبحرين وتركيا والسعودية والعراق وعُمان والكويت ولبنان ومصر يؤكدون خلال محادثات مكثفة دعم أمن سوريا ووحدتها واستقرارها وسيادتها 🔗لقراءة المزيد : https://t.co/ZIzFV5XV5o#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/wX9NBbV5Le — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) July 17, 2025

رفض للعدوان

وأمس الخميس، أعربت السعودية وقطر والإمارات والبحرين وسلطنة عُمان والكويت إضافة إلى الأردن والعراق ولبنان ومصر وتركيا في بيان مشترك، عن رفضها كل التدخلات الخارجية في شؤون سوريا، وذلك عقب الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق ومناطق سورية أخرى بذريعة حماية الدروز.

وندد البيان المشترك بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا باعتبارها اعتداء على سيادتها وخرقا فاضحا للقانون الدولي.

كما أكد دعم هذه الدول لأمن سوريا ووحدتها واستقرارها وسيادتها.

ورحب البيان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مساء الأربعاء بشأن الوضع في السويداء، وشدد على ضرورة تنفيذه.

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كما رحب البيان بالتزام الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات ضد المواطنين السوريين في محافظة السويداء.

وقالت الخارجية السعودية إن البيان المشترك صدر إثر محادثات مكثفة بين وزراء خارجية الدول الـ11 خلال اليومين الماضيين.

يذكر أن محافظة السويداء شهدت في الأيام الماضية اشتباكات دامية أوقعت مئات الضحايا، بحسب بعض المصادر.