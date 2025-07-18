أردوغان لبوتين: الاشتباكات في السويداء تشكل تهديدا للمنطقة كلها

قالت الرئاسة التركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ناقش في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين التطورات الأخيرة التي تشهدها سوريا.

وأضافت الرئاسة التركية أن أردوغان أكد لبوتين أن من المهم جدا عدم انتهاك إسرائيل سيادة سوريا، مشدد على أن الاشتباكات التي نشبت عقب انسحاب القوات السورية من السويداء تشكل تهديدا للمنطقة كلها.

وحسب الرئاسة التركية، فإن أردوغان أبلغ بوتين أن تركيا تهدف إلى تنمية سوريا وضمان الاستقرار والأمن فيها.

وفي موضوع آخر، أكد أردوغان لبوتين أهمية عقد الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.

وقال أردوغان لبوتين إن تركيا ستستمر في استضافة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول في الموعد الذي تحدده الأطراف المعنية.

حل سياسي للصراع الأوكراني

من جانبه، أعلن الكرملين أن بوتين أكد خلال مباحثاته الهاتفية مع أردوغان التزامه المبدئي بإيجاد حل سياسي للصراع في أوكرانيا.

وقال المكتب الإعلامي للكرملين إن بوتين ناقش الأوضاع في سوريا وأوكرانيا مع أردوغان في مكالمة هاتفية اليوم الجمعة.

وأشار الكرملين إلى اتفاق بوتين وأردوغان على الحاجة إلى استقرار الأوضاع في سوريا من خلال "تعزيز التوافق الوطني والحوار".

وأضاف الكرملين أن بوتين قال إن روسيا "ملتزمة بتسوية سياسية ودبلوماسية للصراع في أوكرانيا"، وشكر أردوغان على تسهيل إجراء محادثات ثنائية بين موسكو وكييف.