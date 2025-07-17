180 قتيلا جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة في باكستان

قضى 54 شخصا في الساعات الـ24 الأخيرة جراء الأمطار الموسمية الغزيرة في باكستان، ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى 180 منذ بدء الموسم في نهاية يونيو/حزيران الماضي، وفق ما أفادت هيئة إدارة الكوارث الحكومية الخميس.

وقالت ناطقة باسم الهيئة، "إن 54 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 227 في باكستان، وغالبية القتلى في البنجاب" مضيفة، أن الحصيلة سجلت حتى الساعة الثامنة من يوم الخميس (الساعة الثالثة بالتوقيت العالمي).

وهطلت أمطار غزيرة من دون توقف تقريبا في أرجاء البنجاب منذ صباح الأربعاء، ما أدى إلى فيضانات وانهيار منازل.

وقالت الناطقة أيضا، إن نحو 180 شخصا ماتوا منهم 70 طفلا، وأصيب نحو 500 منذ بدء موسم الأمطار في 26 يونيو/حزيران الماضي.

وقضى معظم الضحايا في انهيار سقف أو جدار في منازلهم، أو جرفتهم الفيضانات أو تعرضوا لصعق كهربائي.

وطُلب من مواطنين يقيمون قرب نهر يمر عبر مدينة روالبيندي على مقربة من العاصمة إسلام آباد إخلاء المنطقة بعد ارتفاع كبير في منسوب المياه.

تحذيرات للسكان

وأعلنت حكومة روالبيندي، الخميس، يوم عطلة لكي يلزم المواطنون منازلهم، بينما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الأمطار الغزيرة حتى الجمعة.

وقالت السلطات "يجب على سكان المناطق المعرضة للخطر تجهيز حقائب طوارئ تحتوي على طعام وماء وأدوية كافية لثلاثة إلى خمسة أيام".

وحذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من أن احتمال هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات لا تزال مرتفعة خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وتعتبر باكستان من أكثر دول العالم تأثرا بتغير المناخ، ويواجه سكانها البالغ عددهم 255 مليون نسمة ظواهر جوية متطرفة بوتيرة متزايدة.

وفي مايو/أيار الماضي، قضى 32 شخصا وأُصيب أكثر من 150 في عواصف عنيفة ضربت باكستان التي شهدت في الربيع ظواهر مناخية قصوى كعواصف بردية شديدة غير مسبوقة.