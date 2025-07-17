واشنطن تدين الهجمات على حقول النفط بكردستان العراق

أدانت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء، بشدة هجمات المسيّرات التي تستهدف منذ 14 يوليو/تموز الجاري حقول النفط بإقليم كردستان العراق.

وأعلن الإقليم أمس الأربعاء تسجيل هجمات بمسيّرات مفخخة على 3 حقول نفطية في محافظة دهوك، بعد سلسلة هجمات مماثلة استهدفت مؤخرا منشآت للطاقة.

وأوضح "جهاز مكافحة الإرهاب" في الإقليم، صباح أمس الأربعاء، أن هجوما بطائرتين مسيّرتين مفخختين استهدف حقل نفط تابعا لشركة نرويجية في محافظة دهوك بشمال العراق، إلى جانب هجوم مماثل على حقل آخر للشركة.

وبذلك، تكون 5 حقول نفطية في كردستان العراق قد تعرضت لهجمات بمسيّرات خلال هذا الأسبوع، في حين أتت هجمات الأربعاء غداة هجوم على حقل نفطي تديره شركة أميركية في محافظة أربيل أدّى إلى تعليق العمل فيه.

وفي الأسابيع الأخيرة، شهد العراق لا سيّما إقليم كردستان هجمات عدّة بمسيّرات وصواريخ لم تحدّد السلطات الجهات التي تقف خلفها، في حين أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمس بفتح تحقيق فوري وموسع لتحديد الجهات التي تقف وراء الهجمات.