ميدفيديف يطالب بتوجيه ضربات وقائية ضد الغرب

طالب ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي والرئيس الروسي السابق اليوم الخميس بتوجيه ما وصفها بـ"الضربات الوقائية" ضد الغرب إذا لزم الأمر، قائلا إن موسكو تتعرض لحرب واسعة النطاق يشنها الغرب.

وقال ميدفيديف إن موسكو يجب أن ترد بشكل كامل على الحرب التي يشنها الغرب، وفق ما نقلته وكالة تاس الرسمية للأنباء.

لكنه رفض تعليقات مسؤولين غربيين بأن روسيا يمكن أن تهاجم أوروبا، ووصفها بأنها محض هراء.

وأضاف ميدفيديف "أذكركم بأن رئيسنا قال بشكل لا لبس فيه إن روسيا ليست لديها أي نية لمحاربة حلف شمال الأطلسي أو مهاجمة أوروبا".

وأمس الأربعاء، اتهم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الدول الأوروبية بإنفاق مبالغ طائلة على الأسلحة لتأجيج الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن بيسكوف قوله إن "من الصعب جدا بالتأكيد التنبؤ بأي شيء في ظل هذه الحالة الانفعالية التي تكاد تكون لاعقلانية، والتي تسود القارة الأوروبية"، وفق تعبيره.

ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022 قدّمت دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب الولايات المتحدة مساعدات عسكرية واقتصادية غير مسبوقة لكييف، كما فرضت عقوبات على موسكو استهدفت الاقتصاد والطاقة، مما أجج الخلافات بين أوروبا وروسيا.