مظاهرات في سوريا تندد بالعدوان الإسرائيلي

خرجت مظاهرات في مدن سورية عدة مساء أمس الأربعاء، تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت البلاد، وتعبيرا عن دعم الدولة السورية ورفض التدخل الأجنبي في شؤونها.

واستنكر المتظاهرون التدخل الإسرائيلي في الشؤون الداخلية السورية، ورفعوا لافتات تطالب بالوحدة الوطنية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على الدولة السورية.

ففي العاصمة دمشق، خرجت مسيرات تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية، واستهجن المتظاهرون التدخلات الخارجية في الشأن السوري، ورفعوا لافتات تعبر عن دعمهم للجيش السوري وقوى الأمن في العملية الأمنية بالسويداء.

وفي مدينة إدلب شمال غربي البلاد، استنكر متظاهرون الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وفي الساحل السوري، تظاهر أهالي اللاذقية للتنديد بالقصف الإسرائيلي، ورفع المتظاهرون شعارات تدعم الجيش في عملياته بالسويداء وتؤكد وحدة الأراضي السورية.

وفي محافظة حماة، تظاهر سوريون في ساحة العاصي تنديدا بالقصف الإسرائيلي وتعبيرا عن دعمهم للدولة السورية، وردد المتظاهرون شعارات تعبر عن دعم السوريين للجيش والأمن في عملياتهم في السويداء.

وخرجت مظاهرة في ساحة سعد الله الجابري بحلب، دعما للدولة، ورفضا للتدخل الأجنبي بالشؤون الداخلية لسوريا.

ورفع المشاركون في المظاهرات لافتات كتب عليها "لا للعدوان الإسرائيلي"، و"لا للطائفية، نعم للتعايش السلمي"، و"لا وجود للخارجين عن القانون".

وشنت مقاتلات إسرائيلية أمس غارات على محيط القصر الرئاسي ومبنى هيئة الأركان بدمشق، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 28 آخرين.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مدينة درعا وطريقها الدولي، ومحيط مدينة قطنا بريف دمشق.

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ومنذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شنت إسرائيل هجمات متكررة على سوريا، بزعم حماية الدروز وجعل جنوب البلاد منطقة "منزوعة السلاح".