أخبار|سوريا

مظاهرات في سوريا تندد بالعدوان الإسرائيلي

DAMASCUS, SYRIA - JULY 16: Demonstrators wave flags during a rally against Israeli intervention in Syria on July 16, 2025 in Damascus, Syria. A rally was held in Damascus in support of Syria's interim government and to denounce Israel's intervention following recent clashes between Syrian government forces and Druze militia in the southern Syrian city of Sweida, or Suwayda. A spokesperson from the Israeli Defense Forces (IDF) confirmed Wednesday that Israeli airstrikes targeted the headquarters of Syria's defence ministry and a site near the presidential palace in Damascus. (Photo by Ali Haj Suleiman/Getty Images)
مظاهرة في دمشق تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على سوريا (غيتي)
17/7/2025-|آخر تحديث: 08:31 (توقيت مكة)

خرجت مظاهرات في مدن سورية عدة مساء أمس الأربعاء، تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت البلاد، وتعبيرا عن دعم الدولة السورية ورفض التدخل الأجنبي في شؤونها.

واستنكر المتظاهرون التدخل الإسرائيلي في الشؤون الداخلية السورية، ورفعوا لافتات تطالب بالوحدة الوطنية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على الدولة السورية.

ففي العاصمة دمشق، خرجت مسيرات تنديدا بالاعتداءات الإسرائيلية، واستهجن المتظاهرون التدخلات الخارجية في الشأن السوري، ورفعوا لافتات تعبر عن دعمهم للجيش السوري وقوى الأمن في العملية الأمنية بالسويداء.

وفي مدينة إدلب شمال غربي البلاد، استنكر متظاهرون الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، والتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وفي الساحل السوري، تظاهر أهالي اللاذقية للتنديد بالقصف الإسرائيلي، ورفع المتظاهرون شعارات تدعم الجيش في عملياته بالسويداء وتؤكد وحدة الأراضي السورية.

People hold placards as they take to the streets of Hama to protest against Israeli intervention in Syria, on July 16, 2025.
متظاهرون في حماة يرفعون شعارات تندد بالعدوان الإسرائيلي (الفرنسية)

وفي محافظة حماة، تظاهر سوريون في ساحة العاصي تنديدا بالقصف الإسرائيلي وتعبيرا عن دعمهم للدولة السورية، وردد المتظاهرون شعارات تعبر عن دعم السوريين للجيش والأمن في عملياتهم في السويداء.

وخرجت مظاهرة في ساحة سعد الله الجابري بحلب، دعما للدولة، ورفضا للتدخل الأجنبي بالشؤون الداخلية لسوريا.

ورفع المشاركون في المظاهرات لافتات كتب عليها "لا للعدوان الإسرائيلي"، و"لا للطائفية، نعم للتعايش السلمي"، و"لا وجود للخارجين عن القانون".

وشنت مقاتلات إسرائيلية أمس غارات على محيط القصر الرئاسي ومبنى هيئة الأركان بدمشق، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 28 آخرين.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مدينة درعا وطريقها الدولي، ومحيط مدينة قطنا بريف دمشق.

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ومنذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شنت إسرائيل هجمات متكررة على سوريا، بزعم حماية الدروز وجعل جنوب البلاد منطقة "منزوعة السلاح".

TOPSHOT - People take to the streets of Hama to protest against Israeli intervention in Syria, on July 16, 2025.

People take to the streets of Hama to protest against Israeli intervention in Syria, on July 16, 2025.

DAMASCUS, SYRIA - JULY 16: Demonstrators react during a rally against Israeli intervention in Syria on July 16, 2025 in Damascus, Syria. A rally was held in Damascus in support of Syria's interim government and to denounce Israel's intervention following recent clashes between Syrian government forces and Druze militia in the southern Syrian city of Sweida, or Suwayda. A spokesperson from the Israeli Defense Forces (IDF) confirmed Wednesday that Israeli airstrikes targeted the headquarters of Syria's defence ministry and a site near the presidential palace in Damascus. (Photo by Ali Haj Suleiman/Getty Images)

DAMASCUS, SYRIA - JULY 16: Demonstrators gather during a rally against Israeli intervention in Syria on July 16, 2025 in Damascus, Syria. A rally was held in Damascus in support of Syria's interim government and to denounce Israel's intervention following recent clashes between Syrian government forces and Druze militia in the southern Syrian city of Sweida, or Suwayda. A spokesperson from the Israeli Defense Forces (IDF) confirmed Wednesday that Israeli airstrikes targeted the headquarters of Syria's defence ministry and a site near the presidential palace in Damascus. (Photo by Ali Haj Suleiman/Getty Images)

People take to the streets of Hama to protest against Israeli intervention in Syria, on July 16, 2025.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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