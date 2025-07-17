محكمة بلجيكية تأمر بوقف نقل العتاد العسكري لإسرائيل

أمرت محكمة في بروكسل اليوم الخميس حكومة إقليم الفلمنك بوقف جميع عمليات نقل العتاد العسكري إلى إسرائيل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية.

واتجهت الأنظار مطلع الشهر الجاري إلى ميناء أنتويرب- بروج شمالي بلجيكا الذي استضاف شحنة من المكونات المستخدمة في صناعة دبابات ومركبات عسكرية إسرائيلية.

وكشف في حينه تحالف يضم منظمات سلام وحقوق إنسان أن الشحنة المتوقفة في رصيف "دور خانك" داخل الميناء -الذي يعتبر أكبر موانئ العالم- تحوي "محامل أسطوانية" دقيقة تُستخدم في أنظمة نقل الحركة لدبابات ميركافا ومركبات نمر المدرعة، وقد صُنعت في فرنسا من قبل شركة "تمكن" الأميركية، ويتم شحنها إلى مصنع "أشوت عسقلان" الإسرائيلي المتعاقد مع جيش الاحتلال.

وفي الثاني من يوليو/تموز الجاري أرسلت منظمات حقوقية بلجيكية بارزة مثل "فريدزآكسي"، و"إنتال"، و"رابطة حقوق الإنسان" إخطارا قانونيا إلى الحكومة "الفلمنكية" تطالب فيه بمنع الشحنة، معتبرة أن السماح بعبورها يمثل خرقا للقوانين البلجيكية والدولية لتجارة الأسلحة.

وقال ماكسيم بريفو نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي في لقاء مع الجزيرة مطلع الشهر الماضي إن بلاده قررت رفع حدة لهجتها مع إسرائيل، مشيرا إلى أن ما يحصل عسكريا في قطاع غزة "ليس مرتبطا بالدفاع المشروع عن النفس".

وتشرف الحكومة الفلمنكية على المجتمع الخاص بالشعب الفلمنكي الذي يعد أحد المجتمعات الثلاثة المميزة في بلجيكا مع المجتمعين الوالوني أو البروكسلي الفرنسي ومع المجتمع الألماني.