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قطر تلم شمل دفعة جديدة من الأطفال الأوكرانيين والروس مع عائلاتهم

الدفعة الجديدة من الأطفال الذين نجحت الوساطة القطرية في لم شملهم بعائلاتهم ضمت 11 طفلا من أوكرانيا و3 أطفال من روسيا (الخارجية القطرية)
17/7/2025-|آخر تحديث: 17:29 (توقيت مكة)

أعلنت قطر اليوم الخميس أن وساطتها نجحت في لمّ شمل دفعة جديدة من الأطفال الأوكرانيين والروس مع عائلاتهم خلال يوليو/تموز الجاري.

وقالت الخارجية القطرية -في بيان- إن الدفعة الجديدة ضمت 11 طفلا من أوكرانيا و3 أطفال من روسيا.

وأضافت أن إجمالي عدد الأطفال الذين أُعيدوا إلى عائلاتهم منذ بداية جهود الوساطة القطرية بلغ 100 طفل أوكراني وروسي.

وقال وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد الخليفي إن جهود دولة قطر في هذا الإطار تعد امتدادا لنهجها في الوساطة وحل النزاعات بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ القانون الدولي.

وأضاف الخليفي أن هذه الجهود تعبر أيضا عن التزام بلاده الثابت بالمبادئ الإنسانية والتضامن الدولي.

وأدت الحرب الأوكرانية الروسية التي بدأت أواخر فبراير/شباط 2022 في تشتيت آلاف العائلات بمناطق الصراع.

وكانت السلطات الأوكرانية تحدثت عن فصل نحو 20 ألف أوكراني قاصر عن عائلاتهم منذ بداية الحرب، وهو ما نفته السلطات الروسية بشدة أكثر من مرة.

المصدر: الجزيرة

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