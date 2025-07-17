قطر تلم شمل دفعة جديدة من الأطفال الأوكرانيين والروس مع عائلاتهم

أعلنت قطر اليوم الخميس أن وساطتها نجحت في لمّ شمل دفعة جديدة من الأطفال الأوكرانيين والروس مع عائلاتهم خلال يوليو/تموز الجاري.

وقالت الخارجية القطرية -في بيان- إن الدفعة الجديدة ضمت 11 طفلا من أوكرانيا و3 أطفال من روسيا.

وأضافت أن إجمالي عدد الأطفال الذين أُعيدوا إلى عائلاتهم منذ بداية جهود الوساطة القطرية بلغ 100 طفل أوكراني وروسي.

قطر تعلن عن نجاح وساطتها في لم شمل دفعة جديدة من الأطفال الأوكرانيين والروس مع عائلاتهم#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/ov4oiyXLo3 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) July 17, 2025

وقال وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد الخليفي إن جهود دولة قطر في هذا الإطار تعد امتدادا لنهجها في الوساطة وحل النزاعات بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ القانون الدولي.

وأضاف الخليفي أن هذه الجهود تعبر أيضا عن التزام بلاده الثابت بالمبادئ الإنسانية والتضامن الدولي.

وأدت الحرب الأوكرانية الروسية التي بدأت أواخر فبراير/شباط 2022 في تشتيت آلاف العائلات بمناطق الصراع.

وكانت السلطات الأوكرانية تحدثت عن فصل نحو 20 ألف أوكراني قاصر عن عائلاتهم منذ بداية الحرب، وهو ما نفته السلطات الروسية بشدة أكثر من مرة.