قتيلان ومصابان بقصف مسيّرتين إسرائيليتين جنوبي لبنان

قتل شخصان وجرح اثنان آخران في غارتين بمسيّرتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتي الكفور والناقورة جنوبي لبنان اليوم الخميس، في حين تحطمت إحدى المسيّرتين، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام ووزارة الصحة اللبنانية.

وبحسب الوكالة "استهدفت غارة العدو الإسرائيلي بصاروخ موجه سيارة على طريق عام تول-الكفور قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة شخصين بجروح"، مبينة أن "فرقا من الدفاع المدني وسيارات الإسعاف من مختلف الجمعيات الصحية هرعت إلى المكان".

وقالت وزارة الصحة إن غارة بمسيّرة أخرى "استهدفت شاحنة في بلدة الناقورة أدت إلى سقوط شهيد".

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، فإن مسيّرة إسرائيلية سقطت وتحطمت بعد أن ألقت قنبلة في أحد شوارع بلدة الناقورة".

وذكرت الوكالة أنه في خرق إسرائيلي آخر (لوقف إطلاق النار مع حزب الله) "فجرت قوات العدو فجرا أحد المباني في الحي الشرقي لبلدة حولا جنوب لبنان"، دون ذكر تفاصيل.

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم "اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما لا تزال قواتها موجودة في 5 نقاط بجنوب لبنان".

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وخرقت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله أكثر من 3 آلاف مرة، مما أسفر عما لا يقل عن 251 قتيلا و559 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد للاتفاق انسحب الجيش الإسرائيلي جزئيا من جنوب لبنان، في حين يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.