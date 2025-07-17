قتيلان والمياه تغمر عشرات الطرق والمباني في كوريا الجنوبية

لقي شخصان حتفهما وأجلي أكثر من ألف بعد هطول أمطار غزيرة على كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بحسب ما ذكرت سلطات البلاد.

وقالت وزارة الداخلية والسلامة إن معدل هطول الأمطار تجاوز 400 مليمتر منذ يوم الأربعاء وحتى صباح الخميس، مما تسبب في غمر بضعة أجزاء من منطقة تشونغتشيونغ الجنوبية، الواقعة إلى جنوب العاصمة سول.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن المنطقة شهدت هطول أمطار بمعدل غير مسبوق، وتتوقع المزيد من الأمطار مساء اليوم.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن مياه الأمطار غمرت 87 طريقا و38 مبنى في غضون ساعتين تقريبا في مدينة جوانغو، التي تبعد حوالي 267 كيلومترا جنوبي سول.

وصدرت تحذيرات من انهيارات أرضية عند أعلى مستوى لمناطق عدة، من ضمنها تشونغتشيونغ، مع استمرار الأمطار الغزيرة.

وتحدثت وكالة يونهاب عن إنقاذ شخصين بعد أن كانا محاصرين بسبب انهيار في منطقة تشونغتشيونغ.

وتشهد كوريا الجنوبية في مثل هذا الوقت كل عام أمطارا غزيرة تؤدي إلى فيضانات وسيول وانزلاقات للتربة، وتخلف خسائر بشرية ومادية فادحة.

وهطلت في 2023 أمطار غزيرة على البلاد أسفرت عن مصرع 37 شخصا من جراء انزلاقات للتربة والسيول والفيضانات، وسبق ذلك مصرع 8 أشخاص في 2022 بعد أمطار غزيرة تسببت في غمر المنازل والمركبات والمباني ومحطات مترو الأنفاق بالمياه.