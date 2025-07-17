قتلى بقصف لقوات الدعم السريع على مخيم بشمال دارفور

أسفر قصف لقوات الدعم السريع اليوم الخميس عن مقتل 8 مدنيين وإصابة آخرين بجروح في مخيم للنازحين عند أطراف الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور في غربي السودان.

وأفادت "غرفة طوارئ مخيم أبو شوك" في بيان بأن المخيم شهد قصفا "مدفعيا عنيفا من قبل قوات الدعم السريع، بقذائف ثقيلة مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، وتدمير عدد من المنازل في المخيم الذي يستضيف عشرات آلاف النازحين".

وتشهد الفاشر الخاضعة لحصار من قوات الدعم السريع منذ العام الماضي معارك عنيفة، إذ تعد آخر معقل رئيسي للجيش السوداني في إقليم دارفور في غرب السودان.

ويأتي هجوم اليوم بعد أيام على سلسلة هجمات نفّذتها قوات الدعم السريع وأسفرت عن مقتل أكثر من 450 شخصا، بينهم 35 طفلا، في عدة قرى في شمال كردفان، إلى جنوب غرب العاصمة الخرطوم، بحسب بيان صدر هذا الأسبوع عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

كما زعمت قوات الدعم السريع الأحد الماضي قتل أكثر من 470 جنديا قرب بلدة الأبيّض في ولاية شمال كردفان، وذلك في بيان نشر على قناة القوة في "تليغرام"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

والسبت الماضي، قال مصدر عسكري إن الجيش السوداني تمكن السبت من صد هجوم لقوات الدعم السريع على الفاشر، بعدما أعلنت الأخيرة سيطرتها على عدة مناطق رئيسية في المدينة الواقعة في غرب السودان.

ومنذ استعاد الجيش السوداني السيطرة على الخرطوم في آذار/مارس، نقلت قوات الدعم السريع عملياتها غربا، لتركز على دارفور وكردفان في مسعى لتعزيز مكاسبها الميدانية.

وفي ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، أُعلنت المجاعة في 3 مخيمات للنازحين قرب الفاشر هي زمزم وأبو شوك والسلام، بحسب الأمم المتحدة.

ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 حربا مستمرة بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو "حميدتي".

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وأسفر النزاع الذي بات في عامه الثالث عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص وأجبر الملايين على الفرار، متسببا بما تصفها الأمم المتحدة بأكبر أزمة نزوح في العالم.