غارديان: شركة أوروبية للصواريخ شاركت في قتل 100 طفل بغزة

كشف تحقيق نشرته صحيفة الغارديان البريطانية أن شركة أوروبية صنّعت مكونات رئيسية لقنابل أدت لمقتل 100 طفل فلسطيني على الأقل في قطاع غزة العام الماضي.

ووفق الصحيفة فإن شركة "إم بي دي إيه" التي تُعتَبر أكبر شركة أوروبية لصنع الصواريخ، تمتلك مصنعا في ولاية ألاباما الأميركية، يُنتج "أجنحة موجهة" لقنبلة "جي بي يو-39" التي تصنعها شركة بوينغ، وتم شحن الآلاف منها إلى إسرائيل واستُخدمت في غارات جوية متعددة، أدت لمقتل مئات الفلسطينيين.

وأوضح تحقيق الصحيفة أن "الأجنحة" التي تصنعها شركة الصواريخ الأوروبية تمكّن من توجيه هذه القنابل بعد إطلاقها نحو هدفها بدقة.

ويوجد المقر الرئيسي للشركة في فرنسا وتمتلك فروعا في كل من المملكة المتحدة وألمانيا، كما تمتلك مصانع في بلدان أخرى من بينها الولايات المتحدة.

مئات القتلى

وقالت صحيفة الغارديان إنها تحققت من خلال معلومات مفتوحة المصدر، وتحليلات قدمها خبراء أسلحة، من 24 حالة استخدمت إسرائيل فيها قنبلة "جي بي يو-39" في هجمات أسفرت عن مقتل مدنيين في قطاع غزة، وأوضحت أن من بين القتلى في كل تلك الحالات أطفال.

وأكدت أن القنابل التي تحققت من استخدامها في الهجمات الإسرائيلية تسببت في مقتل أكثر من 500 فلسطيني ما بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2024.

وأوضحت الصحيفة أن العديد من تلك الغارات الإسرائيلية وقعت ليلا، دون سابق إنذار، واستهدفت مدارس ومخيمات لجأت إليها عائلات فلسطينية نازحة.

وقالت غارديان إن العديد من تلك الهجمات الإسرائيلية جرى التحقيق فيها من قِبَل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، وأن تلك التحقيقات خلصت إلى أنها ترقى لجرائم حرب.

قيود محدودة

وأشارت الغارديان إلى أن الشركة الأوروبية واصلت عقودها مع بوينغ رغم أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ألغى 29 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بسبب مخاوف من انتهاك القانون الدولي الإنساني، ولكن الحظر يقتصر على الصادرات المباشرة من بريطانيا ولا يشمل فروع الشركات الأجنبية.

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وذكرت الصحيفة أن المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وقّعت على معاهدة تجارة الأسلحة التي تمنع تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في ارتكاب جرائم، بينما لم توقّع الولايات المتحدة على هذه المعاهدة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن شركة "إم بي دي إيه" أكدت أن شركة بوينغ تعاقدت معها لشراء الأجنحة التي تُستَخدم في القنابل آنفة الذكر، وقالت إن الشركة أشارت إلى أنها "تلتزم بجميع القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة بتجارة الأسلحة في الدول التي تعمل فيها، وجميعها لديها سياسات تصدير وأنظمة صارمة لضوابط التصدير".

وتشن إسرائيل حرب إبادة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بدعم أميركي، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر أصدرتها محكمة العدل الدولية بوقف الحرب.

وأسفرت حرب الإبادة عن استشهاد وجرح أكثر من 198 ألف فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح العديد من سكان القطاع.