أمطار غزيرة تتسبب بمقتل العشرات وإصابة المئات في باكستان

أفادت هيئة إدارة الكوارث الحكومية في باكستان اليوم الخميس بمقتل 54 وإصابة 227 آخرين -أغلبيتهم في إقليم البنجاب- وذلك في الساعات الـ24 الماضية جراء الأمطار الموسمية الغزيرة.

وقال المتحدث باسم إنقاذ البنجاب "لقد توفي 13 شخصا على الأقل في لاهور، و8 في فيصل آباد، و4 في باكباتان، و3 في شيخوبورا وأوكارا، وشخص واحد في كل من نانكانا صاحب وساهيوال".

وهطلت أمطار غزيرة ومتواصلة على مختلف أرجاء البنجاب منذ صباح أمس الأربعاء، مما أدى إلى فيضانات، ويعد إقليم البنجاب أكبر أقاليم باكستان، ويعتمد الملايين هناك على الزراعة.

وطُلب من مواطنين يقيمون قرب نهر يمر عبر مدينة روالبندي على مقربة من العاصمة إسلام آباد إخلاء المنطقة بعد ارتفاع كبير في منسوب المياه.

وقالت الناطقة باسم هيئة إدارة الكوارث الحكومية أيضا إن نحو 180 شخصا قتلوا -بينهم 70 طفلا- وأصيب نحو 500 منذ بدء موسم الأمطار في 26 يونيو/حزيران الماضي.

وأفاد الناطق باسم هيئة المياه والصرف الصحي بأن المدير الإداري للهيئة سليم أشرف تواصل مع اللواء 111 في الجيش الباكستاني بعد أن تقرر استدعاء الجيش في حالة حدوث طوارئ.

وبينما تتوقع هيئة الأرصاد الباكستانية هطول المزيد من الأمطار دوت صفارات الإنذار في المناطق المحيطة بليه نولاه، وهو مجرى طبيعي يتغذى على مياه الأمطار في روالبندي، حيث ارتفعت مستويات المياه بواقع 22 قدما، مما دفع الهيئة إلى إصدار أوامر بالإخلاء.

وأعلنت حكومة روالبندي اليوم الخميس عطلة لكي يلزم المواطنون منازلهم، في حين حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الأمطار الغزيرة إلى غد الجمعة.

من جهته، حث المدير العام لهيئة إدارة الكوارث الإقليمية عرفان علي كاثيا سكان المناطق المنخفضة بالقرب من ليه نولاه على "التعاون مع الإدارة إذا أصبح الإخلاء ضروريا".

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يذكر أن باكستان تتعرض في مثل هذه الأيام من كل عام لرياح موسمية وأمطار أدت في عام 2022 إلى فيضانات غمرت ثلث البلاد وأسفرت عن مقتل 1700 شخص.