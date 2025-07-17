50 قتيلا ومصابا في حريق بمركز تجاري في العراق

أعلن العراق الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا الحريق الضخم بمركز تجاري وسط مدينة الكوت جنوبي بغداد والذي أٍفر عن 50 قتيلا وجريحا.

وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي، في بيان اليوم الخميس، إن "عدد الضحايا وصل إلى نحو 50 شخصاً بين شهيد ومصاب، في حادثة الحريق المأساوية التي شهدها أحد المراكز التجارية الكبرى في المحافظة"، وأكد أن "السلطات المحلية باشرت بإقامة دعاوى قضائية ضد صاحب البناية والمول، على خلفية الحادث".

وأضاف أن "الجهات المعنية تواصل التحقيق في أسباب الحريق، وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة، للرأي العام بكل شفافية".

وأعلنت قيادة شرطة محافظة واسط، عن استنفار كامل لفرق الدفاع المدني في المحافظة لإخماد الحريق في "هايبر ماركت الكورنيش".