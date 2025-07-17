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بيان عربي تركي يرفض التدخلات الخارجية في سوريا

Smoke rises from an alleged Israeli airstrike that hit Jbab village on the outskirts of Daraa city, southern Syria, Wednesday, July 16, 2025. (AP Photo/Omar Sanadiki)
غارة إسرائيلية على قرية قرب مدينة درعا جنوبي سوريا (أسوشيتد برس)
17/7/2025-|آخر تحديث: 21:41 (توقيت مكة)

أعربت السعودية وقطر والإمارات والبحرين وسلطنة عُمان والكويت إضافة إلى الأردن والعراق ولبنان ومصر وتركيا، اليوم الخميس، في بيان مشترك، عن رفضها كل التدخلات الخارجية في شؤون سوريا، وذلك عقب الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق ومناطق سورية أخرى بذريعة حماية الدروز.

وندد البيان المشترك بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا باعتبارها اعتداء على سيادتها وخرقا فاضحا للقانون الدولي.

كما أكد دعم هذه الدول لأمن سوريا ووحدتها واستقرارها وسيادتها.

ورحب البيان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مساء أمس الأربعاء بشأن الوضع في السويداء، وشدد على ضرورة تنفيذه.

كما رحب البيان بالتزام الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات ضد المواطنين السوريين في محافظة السويداء.

وقالت الخارجية السعودية إن البيان المشترك صدر إثر محادثات مكثفة بين وزراء خارجية الدول الـ11 خلال اليومين الماضيين.

يذكر أن محافظة السويداء شهدت في الأيام الماضية اشتباكات دامية أوقعت مئات الضحايا، بحسب بعض المصادر.

المصدر: الجزيرة

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