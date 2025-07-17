بيان عربي تركي يرفض التدخلات الخارجية في سوريا

أعربت السعودية وقطر والإمارات والبحرين وسلطنة عُمان والكويت إضافة إلى الأردن والعراق ولبنان ومصر وتركيا، اليوم الخميس، في بيان مشترك، عن رفضها كل التدخلات الخارجية في شؤون سوريا، وذلك عقب الاعتداءات الإسرائيلية على دمشق ومناطق سورية أخرى بذريعة حماية الدروز.

وندد البيان المشترك بالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا باعتبارها اعتداء على سيادتها وخرقا فاضحا للقانون الدولي.

كما أكد دعم هذه الدول لأمن سوريا ووحدتها واستقرارها وسيادتها.

ورحب البيان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مساء أمس الأربعاء بشأن الوضع في السويداء، وشدد على ضرورة تنفيذه.

بيان صادر عن المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والجمهورية التركية، وجمهورية العراق، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية حول تطورات الأحداث في سوريا. pic.twitter.com/asEoFZWJy0 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) July 17, 2025

كما رحب البيان بالتزام الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة المسؤولين عن التجاوزات ضد المواطنين السوريين في محافظة السويداء.

وقالت الخارجية السعودية إن البيان المشترك صدر إثر محادثات مكثفة بين وزراء خارجية الدول الـ11 خلال اليومين الماضيين.

يذكر أن محافظة السويداء شهدت في الأيام الماضية اشتباكات دامية أوقعت مئات الضحايا، بحسب بعض المصادر.