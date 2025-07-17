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عائلات المحتجزين تغلق طريقا سريعا في تل أبيب لمطالبة نتنياهو باتفاق

TEL AVIV, ISRAEL - JULY 7: Families of hostages held in the Gaza Strip and supporters hold signs and photos of hostages held by Hamas during a protest outside the U.S. embassy branch on July 7, 2025 in Tel Aviv, Israel. The Israeli prime minister is visiting Washington D.C. today as Israeli and Hamas delegations are in Qatar for indirect talks over the latest US-backed proposal to reach a ceasefire in Gaza. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
عائلات المحتجزين الإسرائيليين خرجت في مئات المظاهرات منذ بدء الحرب للمطالبة بصفقة (غيتي)
17/7/2025-|آخر تحديث: 14:52 (توقيت مكة)

أغلقت عائلات الأسرى الإسرائيليين اليوم الخميس طريق أيالون السريع في تل أبيب، مطالبة بالتوصل إلى صفقة وإطلاق سراح أبنائها، مما أدى إلى زحمة سير خانقة، في ظل استمرار المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق.

وحملت عائلات الأسرى صور المحتجزين ويافطات اتهمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعمل ضد إرادة الشعب.

وأغلق المتظاهرون الطريق قرب "جسر يهوديت"، وحملوا لافتة عملاقة عليها عبارة "نتنياهو ينسف إرادة الشعب، أعيدوا الجميع، اخرجوا من غزة".

وطالبت الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتدخل للتوصل إلى اتفاق يعيد المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة.

بدورها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بيان لأهالي الأسرى أن "رئيس الوزراء ينسف مرة أخرى إرادة الشعب ويجرنا إلى حرب أبدية"، بحسب وصفهم.

ومنذ 6 يوليو/تموز الجاري تُجرى في الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، في محاولة جديدة لإبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

وتؤكد المعارضة وعائلات الأسرى أن نتنياهو يفضل إبرام صفقات جزئية تتيح استمرار الحرب، مما يضمن استمراره في السلطة عبر إرضاء الجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته والرافض لإنهاء الحرب.

المصدر: الجزيرة

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