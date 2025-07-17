شهيدتان وإصابة كاهن بقصف إسرائيل الكنيسة الكاثوليكية في غزة

استشهدت امرأتان وأصيب آخرون -بينهم راعي كنيسة دير اللاتين في قطاع غزة الأب جبرائيل رومانيللي- اليوم الخميس في قصف إسرائيلي استهدف الكنيسة الكاثوليكية بمدينة غزة.

وأكد مستشفى المعمداني استشهاد امرأتين وإصابة الأب جبرائيل فضلا عن إصابة عدد آخر من النازحين في الغارة التي استهدفت كنيسة العائلة المقدسة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن 6 أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، في حين أصيب كاهن الكنيسة الأب جبرائيل رومانيللي -الذي كان يُطلع البابا الراحل فرانشيسكو بانتظام على مستجدات الحرب- بجروح طفيفة في ساقه.

وألحقت الغارة أضرارا بكنيسة العائلة المقدسة، وهي الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة داخل القطاع الفلسطيني، وفق البطريركية اللاتينية في القدس.

بدورها، أدانت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني قصف إسرائيل الكنيسة الكاثوليكية في غزة، وأكدت أن هجماتها على المدنيين "غير مقبولة ولا يمكن تبريرها".

واستهدف جيش الاحتلال سابقا كنيسة العائلة المقدسة التي تؤوي نازحين في قطاع غزة، مما أدى إلى أضرار جسيمة، كما استهدف كنيسة القديس برفيريوس التي تعد أقدم كنيسة في غزة وثالث أقدم كنيسة في العالم، مما أسفر عن شهداء وجرحى.