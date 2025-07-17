مسؤول سوري: القصف الإسرائيلي يعرقل البحث عن الأسلحة الكيميائية

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول سوري، اليوم الخميس، أن الغارات الجوية الإسرائيلية على دمشق تعرقل جهود العثور على مخزون الأسلحة الكيميائية الذي يعود لحكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأضاف إبراهيم العلبي مستشار وزارة الخارجية والمفوض بملف الأسلحة الكيميائية أن زيارة كانت مقررة لمفتشين من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تأجلت بالفعل.

وقال العلبي إن وزارة الدفاع السورية وفرت البنية التحتية المؤسسية اللازمة لتنظيم وتأمين زيارات مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وشنت إسرائيل غارات جوية عنيفة على العاصمة دمشق أمس الأربعاء، ودمرت جزءا من مقر وزارة الدفاع ونفذت قصفا بالقرب من القصر الرئاسي.

وقام مفتشون منذ مارس/آذار الماضي بعدة زيارات لمواقع إنتاج وتخزين أسلحة كيميائية لم يكن كشف عنها من قبل للتحضير لمهمة تدمير بقايا المخزون غير القانوني الذي امتلكه نظام الأسد. وتعهدت الحكومة السورية بالتخلص من الأسلحة الكيميائية.