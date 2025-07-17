روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات واقتراح أوروبي بمساعدات إضافية لكييف

أعلنت روسيا اليوم الخميس مقتل شخص جراء هجوم أوكراني بمسيرات على مقاطعة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، وقالت إنها أسقطت مسيرتين أوكرانيتين كانتا في طريقهما إلى موسكو، وذلك غداة هجمات روسية متفرقة على الأراضي الأوكرانية.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم بيلغورود في وقت مبكر اليوم إن هجوما بمسيرات أوكرانية أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في مدينة بيلغورود.

وأضاف جلادكوف أن جميع المصابين الستة يتلقون العلاج في المستشفى من جروح ناجمة عن شظايا. كما لحقت أضرار بـ6 منازل.

من جهته قال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين على تليغرام إن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت مسيرتين أوكرانيتين كانتا متجهتين إلى موسكو في وقت مبكر اليوم أيضا.

ولم يشر سوبيانين إلى وقوع إصابات أو أضرار. مكتفيا بالقول إن متخصصين يفحصون شظايا المسيرتين في الموقعين اللذين ارتطمتا فيهما بالأرض.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت 48 طائرة مسيرة أوكرانية في غضون 3 ساعات ونصف الساعة انتهت في 20:30 بتوقيت غرينتش.

وحسب الوزارة تم تدمير 29 طائرة مسيرة فوق منطقة بيلغورود على الحدود الأوكرانية و16 أخرى فوق منطقة بريانسك، وهي منطقة حدودية أخرى إلى الغرب.

هجمات روسية

على الجانب الأوكراني قُتل شخصان وجُرح أكثر من 20 بضربة جوية روسية على ساحة بلدة دوبروبيليا القريبة من خط المواجهة أمس، في حين تخشى السلطات وجود عالقين تحت الأنقاض.

وقالت السلطات الإقليمية في دوبروبيليا إن روسيا أسقطت قنبلة وزنها 500 كيلوغرام على البلدة التي تبعد 20 كيلومترا من خط المواجهة.

وقال فاديم فيلاشكين، عضو الإدارة الإقليمية لدونيتسك في منشور "إن شخصين قتلا وجُرح 22 آخرون".

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كما أوضح أن الهجوم الذي وقع في ساعة الذروة أصاب 54 متجرا و13 مبنى في محيط الساحة المزدحمة. وتابع: "يحتمل وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض، مع تواصل البحث عن ناجين".

ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الهجوم بـ"المروّع". وقال في كلمته المسائية اليومية: "إن ضرباتهم ليس لها معنى عسكري، بل تهدف فقط إلى التسبب بأكبر عدد ممكن من الضحايا".

وأضاف: "روسيا لا تغير إستراتيجيتها. ولمواجهة هذا الإرهاب بفعالية، نحتاج إلى تعزيز منهجي للدفاع: مزيد من الدفاعات الجوية، مزيد من الصواريخ الاعتراضية، ومزيد من العزم حتى تشعر روسيا بردنا".

مساعدات أوروبية

وفي بروكسل، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمس أن يخصص الاتحاد الأوروبي 100 مليار يورو (116 مليار دولار) كمساعدات لأوكرانيا كجزء من ميزانيته طويلة الأجل.

ويتطلب هذا المبلغ المقترح، موافقة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، ويهدف إلى مساعدة اقتصاد أوكرانيا المتضرر من الحرب في سعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ولن يُنفق هذا المبلغ على الدعم العسكري.

وتستهدف روسيا المدن الأوكرانية بضربات جوية بشكل شبه يومي في إطار هجومها الذي أطلقته في فبراير/شباط 2022.

وتواصل القوّات الروسية التي تحتل حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية تقدّمها على الجبهة بوجه جيش أوكراني أقلّ عديدا وعتادا.

وتتهم روسيا وأوكرانيا بعضهما البعض باستهداف المدنيين، وهو ما ينفيه الطرفان، منذ بدء الحرب التي دخلت عامها الرابع.