روسيا وأوكرانيا تتبادلان المزيد من رفات قتلى الحرب

قال المساعد بالكرملين فلاديمير ميدينسكي، اليوم الخميس، إن روسيا وأوكرانيا تبادلتا المزيد من رفات قتلى الحرب في إطار اتفاق تسنى التوصل إليه في الجولة الثانية من محادثات السلام بإسطنبول في يونيو/حزيران الماضي.

وأكد ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي في محادثات السلام، في بيان نشره على تطبيق تليغرام، أن موسكو سلّمت رفات ألف جندي أوكراني، وتسلّمت في المقابل رفات 19 من جنودها الذين سقطوا جراء القتال.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء عن مصدر قوله إن روسيا تخطط لإعادة رفات 3 آلاف جندي أوكراني، وإن التبادل الذي جرى اليوم بداية لهذه العملية.

ومنذ استئناف محادثات السلام في إسطنبول في مايو/أيار الماضي جرت عدة عمليات تبادل للأسرى ورفات الجنود القتلى بين موسكو وكييف.

وخلال محادثات إسطنبول، وهي أول مفاوضات مباشرة بين الجانبين منذ 3 سنوات، اتفق البلدان على إطلاق سراح أكثر من ألف أسير حرب من كل جانب، جميعهم جرحى أو مرضى أو تقل أعمارهم عن 25 عاما. وقد نُفّذت مراحل عدة من الاتفاق خلال الأسابيع الأخيرة، وتتهم أوكرانيا روسيا بأنها تتعمّد تعقيد عملية التعرّف على الجثث.

ولم تسفر المحادثات بين الدولتين بشأن إنهاء الحرب عن أي نتائج تُذكَر سوى تبادل الأسرى ورفات الجنود القتلى.

ورفضت موسكو الدعوات الأوكرانية لوقف غير مشروط لإطلاق النار، وطالبت بدلا من ذلك بأن تتنازل كييف عن مزيد من الأراضي وتتخلى عن الدعم العسكري الغربي كشرط مسبق للسلام.

وتجري عمليات تبادل الأسرى ورفات الجنود القتلى، بينما تستمر الحرب المستعرة بين البلدين منذ فبراير/شباط 2022.