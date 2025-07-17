جورج عبد الله يشيد بالدعم الذي أدى للإفراج عنه

أشاد العضو السابق في تنظيم الفصائل المسلحة الثورية في لبنان جورج عبد الله بما وصفها بالتعبئة في صفوف داعميه التي أدت دورا حاسما في قرار القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، الإفراج عنه.

وقال جورج عبد الله، اللبناني المؤيد للقضية الفلسطينية، خلال لقائه في زنزانته بسجن لانيميزان في جنوب فرنسا النائبة اليسارية أندريه تورينا "إذا كانوا قد وافقوا على الإفراج عني، فذلك بفضل هذه التعبئة المتنامية".

من ناحية أخرى، عبّر لبنان عن رضاه عن قرار القضاء الفرنسي الإفراج عبد الله (74 عاما) بعدما أمضى 40 عاما في السجن في قضية اغتيال دبلوماسي إسرائيلي وآخر أميركي.

وقال القائم بالأعمال اللبناني في باريس زياد طعان لوكالة الأنباء الفرنسية "ننتظره منذ وقت طويل. كان يستحق أن يفرج عنه منذ أعوام عدة"، مضيفا أن "الدولة اللبنانية تتخذ كل التدابير مع السلطات الفرنسية لتنظيم عودته" إلى لبنان الأسبوع المقبل.

ومن المقرر الإفراج عن عبد الله في 25 يوليو/تموز الجاري. وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها في جلسة غير علنية في قصر العدل في باريس، في غياب عبد الله المسجون في مقاطعة أوت-بيرينه جنوبي فرنسا.

وحكم على عبد الله بالسجن المؤبد عام 1987 لدوره في اغتيال الملحق العسكري الأميركي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف عام 1982 في باريس، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت هوم في ستراسبورغ عام 1984.