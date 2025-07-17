استشهاد أسير بسجون الاحتلال وارتفاع عدد المهجّرين في طولكرم

أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الخميس، باستشهاد الأسير سمير الرفاعي من بلدة رمانة غربي جنين بالضفة الغربية داخل سجون الاحتلال، في حين تجاوز عدد الفلسطينيين المهجّرين من مخيمي طولكرم ونور شمس 45 ألفا في ظل عمليات الاحتلال المتواصلة للشهر السادس.

وأعلن بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني استشهاد الأسير الرفاعي في سجون الاحتلال، مما يرفع إجمالي عدد القتلى إلى 74 أسيرا منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح البيان أن الرفاعي اعتقل من منزله في 10 يوليو/تموز الجاري، حيث كان من المفترض أن تُعقد له اليوم جلسة أولى في محكمة "سالم" العسكرية، مشيرا إلى أن الأسير -حسب تقارير طبية- كان يعاني قبل اعتقاله من مشاكل في القلب وبحاجة إلى متابعة صحية دقيقة.

مكتب إعلام الأسرى: – ننعى الأسير الشهيد سمير محمد يوسف الرفاعي (53 عاما)، من بلدة رمانة قضاء جنين، والذي ارتقى شهيدا في سجون الاحتلال بعد مرور سبعة أيام فقط على اعتقاله، في جريمة جديدة تُضاف إلى سجل القتل المنظّم الذي تنتهجه إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين. – نحمّل… pic.twitter.com/fthTFLOg1Z — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 17, 2025

تنديد حماس

وتعليقا على ذلك، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن استشهاد الأسير سمير الرفاعي بعد أيام من اعتقاله، يكشف ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال "من جرائم نازية".

وأوضحت حماس أن ما يتعرض له الأسرى من تعذيب وتنكيل جريمة حرب مكتملة الأركان تنتهك كل المواثيق الدولية والإنسانية، داعية المؤسسات الإنسانية والحقوقية كافة إلى التحرك العاجل للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الأسرى.

وتعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني، بينهم 50 أسيرة وما يزيد على 450 طفلا و3 آلاف و629 معتقلا إداريا (دون تهمة)، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

هدم وتهجير

وللشهر السادس على التوالي، تواصل قوات الاحتلال عمليات هدم وتدمير المنازل والبنى التحتية في مخيم طولكرم بالضفة الغربية، وسط تأكيدات بارتفاع عدد الفلسطينيين المهجّرين من مخيمي طولكرم ونور شمس إلى أكثر من 45 ألفا.

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من جانب آخر، قالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال فجّرت 3 منازل في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، مشيرة إلى أن المنازل تعود للشهداء محمد أسعد نزال ومحمد زكارنة ووائل أبو إدريس، الذين نفذوا عمليات ضد الاحتلال.

كما قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فلسطينيا أصيب بجروح إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه خلال اقتحام بلدة قباطية.

وفي شمالي الضفة، أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة للاجئين في مدينة طوباس، وحاصرت شابا فلسطينيا داخل منزله واعتدت عليه بالضرب المبرح.

وقد أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الاقتراب من المنزل المحاصر واعتقلت الشاب الفلسطيني بعد إصابته بجروح.

يأتي ذلك بينما يصعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس، مما أدى إلى استشهاد 999 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.​​​​​​​