إصابة 5 جنود إسرائيليين والقسام تعلن عن عمليات في غزة

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس إصابة 5 جنود اثنان منهم بحالة خطرة في معارك صباح اليوم بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، في ظل إعلان كتائب القسام استهداف آليات وعسكريين إسرائيليين شرقي وجنوبي قطاع غزة خلال الفترة الماضية.

وأعلن جيش الاحتلال صباحا إصابة جنديين من الكتيبة 202 التابع للواء المظليين بجروح خطيرة في معارك أمس في شمال قطاع غزة.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جندي احتياط من وحدة يهلوم بجروح متوسطة في انفجار ذخيرة غير منفجرة وسط قطاع غزة.

ووفق موقع الجيش الإسرائيلي، ارتفع عدد قتلاه منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 893، منهم 449 قتلوا خلال المعارك البرية في قطاع غزة، فضلا عن إصابة 6108.

بدورها، قالت كتائب القسام الأربعاء إن مقاتليها استهدفوا بالاشتراك مع سرايا القدس موقع قيادة وسيطرة للجيش الإسرائيلي جنوب منطقة القيزان في خان يونس جنوبي القطاع.

وأضافت القسام في بيان أن مقاتليها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال استهداف جنود وآليات الاحتلال بمنطقة السطر في خان يونس الثلاثاء.

وأشارت كتائب القسام إلى أن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند وجرافتين عسكريتين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة الأسبوع الماضي.

ونشرت سرايا القدس فيديو تضمن مشاهد من تدمير مقاتليها آلية عسكرية إسرائيلية عبر تفجير عبوة شديدة الانفجار أثناء توغلها شرق حي الزيتون في مدينة غزة.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، تفرض سلطات الاحتلال رقابة عسكرية صارمة على نشر أي معلومات بشأن الخسائر جراء المعارك في غزة، لأسباب بينها الحفاظ على الروح المعنوية، في حين يقول مراقبون إن الأرقام المعلنة عن القتلى أقل بكثير من خسائر الجيش الحقيقية.