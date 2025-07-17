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إصابة 5 جنود إسرائيليين والقسام تعلن عن عمليات في غزة

KHAN YUNIS, GAZA - JUNE 8: (EDITOR'S NOTE: Image has been reviewed by Israeli Defense Forces prior to transmission) Israeli soldiers guard while escorting members of the press near the Gaza European Hospital near Khan Yunis on June 8, 2025 in Khan Yunis, Gaza. According to the Israeli military, it struck Hamas "underground infrastructure" beneath the European Hospital on May 13, reportedly killing Hamas chief Muhammad Sinwar, younger brother of the militant group's former leader, Yahya Sinwar, who was killed by Israeli forces last year. The Hamas-run civil defence said that during the strike six bombs hit the hospital's inner courtyard and surrounding area, killing 28 people and injuring dozens more. The IDF alleges tunnels under the European Hospital in southern Gaza were used by Hamas as a command center during the October 7, 2023 Hamas attack on Israel, masterminded by Yahya Sinwar. Hamas has not yet confirmed or denied Muhammad Sinwar's death. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
جنود إسرائيليون قرب المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة (غيتي إيميجز)
17/7/2025-|آخر تحديث: 10:11 (توقيت مكة)

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية الخميس إصابة 5 جنود اثنان منهم بحالة خطرة في معارك صباح اليوم بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، في ظل إعلان كتائب القسام استهداف آليات وعسكريين إسرائيليين شرقي وجنوبي قطاع غزة خلال الفترة الماضية.

وأعلن جيش الاحتلال صباحا إصابة جنديين من الكتيبة 202 التابع للواء المظليين بجروح خطيرة في معارك أمس في شمال قطاع غزة.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جندي احتياط من وحدة يهلوم بجروح متوسطة في انفجار ذخيرة غير منفجرة وسط قطاع غزة.

ووفق موقع الجيش الإسرائيلي، ارتفع عدد قتلاه منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 893، منهم 449 قتلوا خلال المعارك البرية في قطاع غزة، فضلا عن إصابة 6108.

بدورها، قالت كتائب القسام الأربعاء إن مقاتليها استهدفوا بالاشتراك مع سرايا القدس موقع قيادة وسيطرة للجيش الإسرائيلي جنوب منطقة القيزان في خان يونس جنوبي القطاع.

وأضافت القسام في بيان أن مقاتليها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال استهداف جنود وآليات الاحتلال بمنطقة السطر في خان يونس الثلاثاء.

وأشارت كتائب القسام إلى أن مقاتليها استهدفوا ناقلة جند وجرافتين عسكريتين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة الأسبوع الماضي.

ونشرت سرايا القدس فيديو تضمن مشاهد من تدمير مقاتليها آلية عسكرية إسرائيلية عبر تفجير عبوة شديدة الانفجار أثناء توغلها شرق حي الزيتون في مدينة غزة.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، تفرض سلطات الاحتلال رقابة عسكرية صارمة على نشر أي معلومات بشأن الخسائر جراء المعارك في غزة، لأسباب بينها الحفاظ على الروح المعنوية، في حين يقول مراقبون إن الأرقام المعلنة عن القتلى أقل بكثير من خسائر الجيش الحقيقية.

المصدر: الجزيرة

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