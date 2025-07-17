إسرائيل تطالب الأمم المتحدة بإلغاء لجنة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية

طالبت إسرائيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإلغاء لجنة تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة دانيال ميرون -في رسالة للمنظمة الدولية- إن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة تمارس التمييز ضد إسرائيل.

وجاء في الرسالة "لا تشكل لجنة التحقيق، سواء في اختصاصها أو عمل أعضائها، سوى مظهر من مظاهر التمييز المؤسسي ضد إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان".

وتنتقد إسرائيل بانتظام نتائج اللجنة المفوضة من الأمم المتحدة، والتي تندد بتصرفات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم المجلس باسكال سيم إن رئيس المجلس يورج لاوبر تلقى الرسالة، لكنه لا يملك سلطة إلغاء اللجنة. وأضاف أن الأمر متروك لأعضاء المجلس البالغ عددهم 47 عضوا.

وكان مجلس حقوق الإنسان أنشأ هذه اللجنة في مايو/أيار 2021.

وفي مارس/آذار الماضي، ذكرت اللجنة في تقرير أن إسرائيل ارتكبت "أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين.

ومن جانبه وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نتائج هذا التقرير بأنها منحازة ومعادية للسامية.

يُذكر أن إسرائيل انسحبت من مجلس حقوق الإنسان في فبراير/شباط الماضي.