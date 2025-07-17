أردوغان وولي العهد السعودي يبحثان مع الشرع الأوضاع في سوريا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، اليوم الخميس، في اتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع تطورات الأوضاع بسوريا، في أعقاب الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت أمس مناطق سورية، من بينها مواقع مهمة في العاصمة دمشق.

وأوضحت الرئاسة التركية أن أردوغان أكد خلال الاتصال مع الشرع أن الهجمات الإسرائيلية على سوريا غير مقبولة، وأن "العدوان الإسرائيلي يشكّل تهديدا للمنطقة بأكملها".

وأضافت أن الرئيس التركي شدد على أن بلاده ستواصل دعمها للشعب السوري كما فعلت في السابق، مشيرا إلى أن أنقرة ترحّب باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع الدروز في السويداء السورية.

وكانت تركيا اعتبرت، أمس، الغارات الجوية التي نفذتها إسرائيل على وسط دمشق بعد هجماتها على جنوبي سوريا تشكّل استفزازا واضحا يستهدف آمال السلام والاستقرار في المنطقة.

من جهتها قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا من الشرع رحب فيه بما أعلنه الرئيس السوري لاحتواء الأحداث الأخيرة، وجدد بن سلمان التأكيد على موقف المملكة في رفض أي عمل يمس السلم الأهلي في سوريا.

كما جدد ولي العهد السعودي التأكيد على موقف المملكة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على سوريا.

وجاء ذلك بعد أن كثفت إسرائيل -التي أعلنت ما سمته "حماية الدروز"، سلسلة غارات على مواقع في محافظتي السويداء ودرعا والعاصمة دمشق، إذ استهدف سلاح الجو الإسرائيلي مبنى الأركان العامة ووزارة الدفاع ومحيط القصر الرئاسي.

وتبع ذلك توالي التنديد العربي والدولي بالضربات الإسرائيلية على سوريا، والدعوات إلى موقف دولي لوقف اعتداءات إسرائيل المتكررة، وسط ترقب لجلسة طارئة بهذا الشأن يعقدها مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الخميس.